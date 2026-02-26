قضاء أبوظبي يُلزم موظفاً برد 290 ألف درهم لشركته السابقة

وكان يتم تحويل الأموال إلى حسابه من وقت لآخر لتسيير أعمال الشركة، إلى أن اكتشفت المنشأة أنه أساء استخدام مبلغ إجمالي قدره 294,304.24 درهم من أموالها. وبناءً على ذلك، قررت الشركة إنهاء عقده فوراً بسبب خيانة الأمانة والمسلك المالي الخاطئ، استناداً إلى المادة 44 من قانون العمل الإماراتي.