قانون الإمارات يسري على مواطنين وأجانب ارتكبوا جرائم كبرى خارج الدولة

مع سفر الطلاب إلى الخارج للدراسة، واستقرار العائلات الإماراتية في بلدان أجنبية، قد تحدث تصادمات ثقافية، حيث يصعب على من اعتاد على الأعراف الإماراتية التكيف مع الحساسيات الاجتماعية لبلد آخر.

ولكن ماذا عن القوانين؟ هل يتم تجاوز الحقوق والمتطلبات القانونية لبلد أجنبي بقانون الإمارات؟ وهل يجب على المواطنين الالتزام بقوانين الإمارات بغض النظر عن البلد الذي يوجدون فيه؟

تحدثت "خليج تايمز" مع محامين للحصول على فهم أفضل للحالات التي يمكن فيها للإمارات أن توسع من نطاق ولايتها القضائية.

وفقًا للدكتور حسن الحايس، المستشار القانوني في شركة "عواطف محمد شوقي للمحاماة والاستشارات القانونية"، في حين أن قانون العقوبات الإماراتي يُطبق بشكل أساسي على الجرائم المرتكبة على الأراضي الإماراتية، فإن الولاية القضائية تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك في بعض الحالات.

ويشمل هذا الحالات التي يمكن فيها للإمارات أن تُحاكم مواطنيها، والحالات التي يمكن فيها للإمارات اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص، بغض النظر عن جنسيته.

محاكمة المواطنين في الخارج

يمكن معاقبة مواطن إماراتي يرتكب جريمة في الخارج عند عودته إلى البلاد، بموجب المادة 23 من قانون العقوبات الإماراتي. ووفقًا لحسن، يُشترط أن تكون الجريمة يُعاقب عليها بموجب كل من القانون الإماراتي وقوانين البلد الذي ارتُكبت فيه الجريمة.

ومن المهم الإشارة إلى أن "النطاق القضائي ينطبق بغض النظر عما إذا كان الجرم قد ارتُكب ضد مواطن إماراتي أم لا"، وفقًا لباسم إيهاب، الشريك الأول في شركة "حبيب الملا وشركاه".

ومع ذلك، لن يتم المضي قدمًا في الملاحقة القضائية إذا كان الفرد قد تم تبرئته أو إدانته بالفعل بحكم نهائي في البلد الذي ارتُكب فيه الجرم، وفقًا لباسم.

محاكمة أي شخص عن جرائم خارج الإمارات

بينما يمكن محاكمة الإماراتيين من قبل دولة الإمارات عن أي جريمة تُرتكب في الخارج، مع مراعاة شروط معينة، يمكن معاقبة الأشخاص من جنسيات أخرى من قبل دولة الإمارات فقط على أنواع محددة من الجرائم المرتكبة خارج البلاد والمذكورة في المادتين 21 و22، وفقًا لحسن.

فصّل باسم الجرائم التي تمنح تطبيقًا لقوانين الإمارات خارج الحدود الإقليمية بموجب المادة 21 من قانون العقوبات الإماراتي. ينطبق هذا على أي شخص يرتكب عملًا كفاعل أصلي أو شريك في أي من الجرائم التالية:

الجرائم المرتكبة ضد الأمن الداخلي أو الخارجي لدولة الإمارات، أو ضد هيكلها الدستوري، أو الجرائم التي تنطوي على تزوير أو تزييف الأختام الرسمية، أو الأدوات المالية الصادرة عن الحكومة، أو الطوابع.

تزوير أو تزييف العملة الإماراتية، سواء ارتكبت داخل البلاد أو خارجها، بما في ذلك توزيع أو حيازة هذه العملة بنية توزيعها.

تزوير أو تزييف الأوراق النقدية أو العملات المعدنية التي هي عملة قانونية في الإمارات، بما في ذلك توزيعها أو حيازتها لأغراض التوزيع.

القتل العمد لمواطن إماراتي، بغض النظر عن مكان ارتكاب الفعل.

بموجب المادة 22، "يمكن للإمارات أيضًا محاكمة أي شخص يوجد في الإمارات بعد ارتكاب جريمة دولية كبرى مثل الإرهاب، أو الاتجار بالبشر، أو غسيل الأموال في أي مكان في العالم"، وفقًا لحسن.

وقال باسم إن المادة 22 تمتد أيضًا لتشمل توزيع المخدرات - سواء كفاعل أصلي أو شريك - التي ارتكبت خارج الإمارات إذا عاد الجاني إلى الإمارات بغض النظر عن جنسيته.

علاوة على ذلك، إذا كانت بعض الأفعال المرتكبة في الخارج تُعد جريمة ارتكبت جزئيًا أو كليًا في الإمارات، يمكن مساءلة الجاني بموجب القانون الإماراتي، كما أضاف.