فخ التأمين ضد الغير.. لماذا قد تدفع 25 ألف درهم من جيبك لإصلاح أضرار السيول؟

سؤال: هل يمكن لشركة التأمين الخاصة بي رفض المطالبة إذا تسببت الأمطار في إتلاف سيارتي؟ ما هي حقوقي بموجب قانون الإمارات، وفي أي الحالات يمكن رفض مثل هذه المطالبات؟

إجابة: بناءً على الاستفسار، تسري أحكام قانون التأمين الإماراتي.

في الإمارات، يتم تنظيم تأمين المركبات بموجب وثيقة التأمين الموحدة للمركبات ضد الفقد والتلف، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 (النسخة الموحدة بتاريخ 18.1.21)، والتي تُدار حاليًا تحت إشراف المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تحدد هذه الوثيقة الإطار الذي يحكم مسؤولية شركة التأمين عن تعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بالمركبة. كقاعدة عامة، تغطي وثيقة التأمين الشامل للمركبات الخسائر الناشئة عن أسباب خارجية. من ناحية أخرى، تقتصر وثيقة تأمين المسؤولية تجاه الغير على تغطية الأضرار التي تلحق بالغير ولا تمتد لتشمل فقدان أو تلف مركبة المؤمن له الخاصة. وبناءً عليه، إذا تعرضت مركبة مؤمن عليها لأضرار بسبب الأمطار وكانت الوثيقة المطبقة تقتصر على تغطية الطرف الثالث، فقد تكون شركة التأمين في حدود حقوقها القانونية لرفض المطالبة.

عندما يحمل المؤمن له تغطية شاملة، فإن التزام شركة التأمين مستمد من الوثيقة الموحدة، والتي بموجب الفصل الثاني – التزامات شركة التأمين، تلزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن فقدان أو تلف المركبة الناشئ عن الحوادث ما لم يندرج هذا الفقد تحت استثناء معترف به قانونًا. في حين أن أضرار الأمطار أو المياه ليست مدرجة على وجه التحديد، إلا أنها تُعامل عمومًا كحدث عرضي خارجي وبالتالي يتم تغطيتها ما لم تتضمن الوثيقة بندًا يستثني الحوادث المتعلقة بالطقس أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية.

علاوة على ذلك، التأمين هو عقد، وبمجرد أن يدفع المؤمن له قسطًا، تصبح شركة التأمين ملزمة قانونًا بالتعويض عن الخسائر فقط وفقًا للمخاطر والشروط والأحكام المتفق عليها صراحة في الوثيقة. هذا وفقًا للمادة 1026 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

"التأمين عقد يتعاون بموجبه المؤمن له والمؤمن في مواجهة المخاطر أو الأحداث المؤمن عليها، وبموجبه يدفع المؤمن له للمؤمن مبلغًا محددًا أو أقساطًا دورية، وإذا تحقق الخطر أو الحدث المنصوص عليه في العقد، يدفع المؤمن للمؤمن له أو للشخص المنصوص عليه كمستفيد مبلغًا من المال أو دخلًا منتظمًا أو أي حق مالي آخر.”

علاوة على ذلك، يحدد الفصل الرابع من وثيقة التأمين الموحدة على المركبات – الاستثناءات، الظروف التي يجوز فيها لشركة التأمين رفض التعويض بشكل قانوني. يستثني هذا الفصل الخسائر الناجمة عن الأفعال المتعمدة للمؤمن عليه، أو الأضرار المتعمدة، أو عندما تُستخدم المركبة لأغراض غير محددة في الوثيقة مثل السباق أو الاختبار. كما يستثني الخسارة الناتجة عن تشغيل المركبة من قبل شخص بدون رخصة قيادة سارية، أو عند استخدامها خارج الحدود الجغرافية المسموح بها، أو عندما يفشل المؤمن عليه في اتخاذ تدابير معقولة لمنع الضرر. إذا تمكنت شركة التأمين من إثبات أن الضرر الناتج عن الأمطار حدث في سيناريو يفي بأحد الاستثناءات المذكورة، أو حيث يمكن إثبات الإهمال، فقد يكون رفض التعويض مسموحًا به.

ومع ذلك، عندما تكون الوثيقة شاملة ولا ينطبق أي استثناء بموجب الفصل الرابع، يجب على شركة التأمين احترام المطالبة. إذا تم رفض المطالبة، يجوز للمؤمن عليه تصعيد الأمر إلى لجنة تسوية المنازعات التأمينية التابعة للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أي منصة سند/صندوق. لذلك، فإن رفض تغطية أضرار الأمطار يكون قانونيًا فقط عندما يدعم هيكل الوثيقة، أو استثناءات الفصل الرابع، أو شروط العقد هذا الرفض؛ وإلا، فقد يكون لديك أسباب للطعن وطلب التعويض بموجب لوائح التأمين في الإمارات العربية المتحدة.