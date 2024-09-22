صاحب العمل ملزم بدفع راتب الموظف خلال النزاع القضائي

علاوة على ذلك، في حالة وجود نزاع بين صاحب العمل والموظف، يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين في البداية عند تلقي الشكوى محاولة تسوية النزاع وديًا. ومع ذلك، يجوز إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية خلال المهلة المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين. وذلك وفقًا للمادة 1 (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 "تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل":