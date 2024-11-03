شروط زيادة إيجار العقارات والقوانين المنظمة بدبي

بالإضافة إلى ذلك، إذا أراد أي من الطرفين تغيير شروط الإيجار، فيجب عليه إخطار الطرف الآخر قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء الإيجار، ما لم يتفقا على خلاف ذلك. وذلك بموجب المادتين 13 و14 من القانون رقم 33 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي.