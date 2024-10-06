شروط رفض شهادة عدم ممانعة للموظفين المنضمين لمنافسين
السؤال: التحقت بشركة في الإمارات العربية المتحدة منذ حوالي 6 أشهر. وبعد انتهاء فترة الاختبار، قيل لي إن الشركة لا تعمل بشكل جيد من الناحية المالية، لذلك تم إنهاء خدمتي. والآن لدي عرض عمل من شركة جديدة، وهي منافسة لصاحب العمل الحالي. لكن صاحب العمل الحالي لا يلغي تأشيرتي ولا يمنحني شهادة عدم ممانعة. هل يمكنني رفع دعوى ضد صاحب العمل؟ يرجى إرشادي بشأن حقوقي.
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجوز لصاحب العمل رفض تقديم شهادة عدم ممانعة (خطاب/شهادة عدم ممانعة) للموظف إذا كان ينوي الانضمام إلى شركة منافسة.
تنص المادة 10 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على كل ما يتعلق بشرط عدم المنافسة في عقد العمل. حيث نصت على أنه "إذا قام العامل بعمل يتيح له الوصول إلى عملاء صاحب العمل أو أسرار العمل، يجوز لصاحب العمل أن ينص في عقد العمل على ألا يتنافس العامل أو يشارك في أي عمل ينافسه في نفس القطاع بعد انتهاء العقد. ويجب أن يحدد هذا الشرط مكان ووقت ونوع العمل بالقدر اللازم لحماية المصالح التجارية المشروعة، ولا يجوز أن تتجاوز فترة عدم المنافسة سنتين بعد انتهاء العقد".
ومع ذلك، لا يجوز تطبيق شرط عدم المنافسة في حالة إسناد إنهاء عقد العمل إلى صاحب العمل، وذلك وفقاً للمادة 12 (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أنه "لا يسري شرط عدم المنافسة إذا كان سبب إنهاء العقد منسوباً إلى صاحب العمل أو الإخلال بالتزاماته القانونية أو التعاقدية".
لا يجوز تطبيق بند عدم المنافسة على العامل إذا اتفق مع صاحب العمل كتابة على عدم تطبيق بند عدم المنافسة في عقد العمل عند انتهاء عقد العمل، وذلك وفقاً للمادة 12 (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "يجوز الاتفاق كتابة على عدم تطبيق بند عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل".
كما يجوز استثناء أحكام عدم المنافسة كما ورد في المادة 12 (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 والتي تنص على "يُعفى الموظف من بند عدم المنافسة المنصوص عليه في المادة (10) من قانون العمل في الحالات التالية:
أ. إذا دفع العامل أو صاحب العمل الجديد تعويضاً لا يتجاوز ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في العقد الأخير لصاحب العمل السابق، ويشترط موافقة صاحب العمل السابق كتابياً على ذلك.
ب. إذا انتهى العقد خلال فترة الاختبار.
ج. أية فئات مهنية وفقاً لاحتياجات سوق العمل في الدولة، والتي تحدد بقرار من الوزارة بموجب التصنيف الوظيفي المعتمد من مجلس الوزراء.
علاوة على ذلك، يتعين على صاحب العمل إلغاء تصريح عمل الموظف في البداية بمجرد إنهاء خدمة الموظف أو استقالته من العمل. يتعين على صاحب العمل اتباع الإجراءات المتعلقة بإلغاء تصريح العمل وفقًا لإرشادات وزارة الموارد البشرية والتوطين. وهذا وفقًا للمادة 7 (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، والتي تنص على،
"إجراءات إلغاء تصاريح العمل:
أ. يتم تقديم طلب إلغاء ترخيص العمل عن طريق القنوات التي تحددها الوزارة.
ب. استكمال البيانات المطلوبة والوثائق المرفقة.
ج. سداد الغرامات المترتبة على التأخير في إصدار تصريح العمل أو عدم تجديده إن وجدت.
د. إقرار المنشأة بمنح الموظف كافة مستحقاته.
هـ. أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو من يفوضه.
بناءً على البند أعلاه، لا يجوز لك طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل. علاوة على ذلك، لا ينبغي لصاحب العمل أن ينكر إلغاء تصريح العمل وتأشيرة الإقامة الإماراتية لأنك تنضم إلى كيان منافس لصاحب العمل الحالي في الإمارات العربية المتحدة. إذا لم يقم صاحب العمل بإلغاء تصريح العمل وتأشيرة الإقامة الإماراتية، فيجوز لك تقديم شكوى ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.