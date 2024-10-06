شروط رفض شهادة عدم ممانعة للموظفين المنضمين لمنافسين

تنص المادة 10 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على كل ما يتعلق بشرط عدم المنافسة في عقد العمل. حيث نصت على أنه "إذا قام العامل بعمل يتيح له الوصول إلى عملاء صاحب العمل أو أسرار العمل، يجوز لصاحب العمل أن ينص في عقد العمل على ألا يتنافس العامل أو يشارك في أي عمل ينافسه في نفس القطاع بعد انتهاء العقد. ويجب أن يحدد هذا الشرط مكان ووقت ونوع العمل بالقدر اللازم لحماية المصالح التجارية المشروعة، ولا يجوز أن تتجاوز فترة عدم المنافسة سنتين بعد انتهاء العقد".