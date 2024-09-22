سنتان سجن وغرامة 5 آلاف درهم للتوقيع الخطأ على الشيكات

وذلك بموجب المادة 453 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد أموالاً أو صكوكاً أو أي منقولات أخرى، بطريقة من شأنها الإضرار بمستحقيها، متى كانت هذه الأموال أو الصكوك أو المنقولات قد سلمت إليه على سبيل الأمانة أو الإجارة أو الرهن أو الإعارة للاستعمال أو الوكالة. وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر في حكم الوكيل كل شريك في مال مشترك، وكل وكيل بالضرورة على مال صاحب الشأن، وكل من سلم إليه شيء لاستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه أو غيره".