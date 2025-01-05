زواج غير المسلمين في دبي: الإجراءات القانونية والشروط

علاوة على ذلك، يجب أن يكون الأفراد غير المسلمين (العريس والعروس) الذين يرغبون في الزواج في الإمارات العربية المتحدة من خلال محكمة الأحوال الشخصية المعنية، في سن 21 عامًا على الأقل، ويجب على العريس والعروس الإعلان صراحة أمام القاضي عن موافقتهما على الزواج ويجب على كليهما التوقيع على نموذج الإفصاح. تم ذكر الشروط المتعلقة بالزواج المدني لغير المسلمين في الإمارات العربية المتحدة في المادة 5 من قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات العربية المتحدة.