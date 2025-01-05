زواج غير المسلمين في دبي: الإجراءات القانونية والشروط
السؤال: أنا غير مسلم وأعيش في دبي وأخطط للزواج في الإمارات العربية المتحدة. كيف تتم العملية؟ هل يجب عليّ الاهتمام بالإجراءات القانونية قبل استضافة حفل الزفاف؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف يتم ذلك؟ يرجى تقديم المشورة.
الجواب: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجوز للأفراد غير المسلمين تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لغير المسلمين إذا كانوا ينوون الزواج في الدولة .
وذلك بموجب المادة 1(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية، والتي تنص على أن "تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على مواطني الدولة غير المسلمين، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يطلب أحدهم تطبيق قانونهم الخاص، وذلك في مسائل الزواج والطلاق والوصية وإثبات النسب، وذلك دون الإخلال بالمواد 12 و13 و15 و16 و17 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المشار إليه".
علاوة على ذلك، يجب أن يكون الأفراد غير المسلمين (العريس والعروس) الذين يرغبون في الزواج في الإمارات العربية المتحدة من خلال محكمة الأحوال الشخصية المعنية، في سن 21 عامًا على الأقل، ويجب على العريس والعروس الإعلان صراحة أمام القاضي عن موافقتهما على الزواج ويجب على كليهما التوقيع على نموذج الإفصاح. تم ذكر الشروط المتعلقة بالزواج المدني لغير المسلمين في الإمارات العربية المتحدة في المادة 5 من قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات الزواج المدني لغير المسلمين في دولة الإمارات مذكورة في المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على:
"اجراءات عقد الزواج المدني وتصديقه"
1. يجوز إجراء إجراءات الزواج المدني أمام قاضي الإثبات في المحكمة المختصة، وذلك بتقديم طلب على النموذج المعد لذلك، مع مراعاة الشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يتم عقد الزواج بملء النموذج المعد لذلك من قبل الزوجين أمام قاضي التصديق، ويجوز للزوجين الاتفاق على شروط العقد، ويسود العقد بينهما فيما يتعلق بحقوق الزوجين أثناء الزواج وحقوق ما بعد الطلاق، وخاصة الحضانة المشتركة للأولاد.
3. يجب أن يتضمن نموذج عقد الزواج إفصاح الزوجين عن أي زيجات سابقة مع تاريخ الطلاق إن وجد وإقرار الزوجة بعدم وجود زواج قائم. ويجب على الزوج تقديم هذا الإقرار إذا كان قانون بلده الأصلي لا يسمح بتعدد الزوجات. وفي كل الأحوال، يجب على الزوج الإفصاح عن أي علاقة زواج قائمة أمام قاضي التصديق.
4. يجب أن يتضمن العقد إشارة إلى موافقة كل منهما، شفهياً أو كتابياً.
5. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نموذج العقد الثنائي اللغة المعتمد للزواج المدني.
6. بعد التحقق من توافر جميع شروط عقد الزواج المدني، وبعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يصدق قاضي التصديق على عقد الزواج، ويسجل العقد في السجل المعد لهذا الغرض".
بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يجوز لك ولشريكك التفكير في الزواج أمام قاضٍ في محكمة الأحوال الشخصية بدبي عند استيفاء المتطلبات المذكورة أعلاه في قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات العربية المتحدة. بناءً على ديانتك وشريكك، يجوز لك أيضًا التفكير في الزواج في كنيسة أو معبد هندوسي أو سيخي في دبي مرخص ومعتمد من قبل هيئة تنمية المجتمع في دبي.
بحسب جنسيتك، يمكنك استشارة سفارتك أو القنصلية العامة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا كانت تقدم خدمات لإجراء الزيجات للمقيمين غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لمزيد من المعلومات الإضافية حول الإجراء، يمكنك الاستفادة من المشورة القانونية من مستشار قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.