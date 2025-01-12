رفع الإيجار في دبي: القوانين والحدود المسموح بها

بالإضافة إلى ذلك، إذا أراد أي من الطرفين إجراء تغييرات على شروط الإيجار، فيجب عليه إخطار الطرف الآخر قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء الإيجار، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.