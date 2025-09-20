رفض دعوى اختلاس 10.8 مليون درهم: محكمة دبي تفصل في نزاع حول ملكية مطعم

قال فيشال تيناني، المستشار القانوني في القضية، إن الحكم يُؤكد مبدأً أساسياً في القانون الجنائي الإماراتي. وأوضح قائلاً: "إن مجرد عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، حتى في حال وجود مبالغ كبيرة، لا يُشكل جريمة جنائية بالضرورة. ويتطلب خيانة الأمانة الجنائية تحويل الأموال بموجب اتفاقية ائتمانية مُعترف بها قانونًا، بقصد الاختلاس". وأضاف أن الحكم يُذكر المستثمرين أيضًا بضرورة صياغة اتفاقيات تتضمن مسؤوليات ائتمانية واضحة وبنودًا وقائية إذا رغبوا في الحفاظ على خيار اتخاذ إجراءات جنائية في حالات الاختلاس.