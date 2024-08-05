دليل موظفي الإمارات لمواجهة الممارسات غير العادلة

الإجابة: بشكل عام، قد تشمل الممارسات غير العادلة من قبل أصحاب العمل في دولة الإمارات، على سبيل المثال لا الحصر، توظيف موظف دون الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتوظيف موظف وعدم توفير العمل، والاستخدام غير القانوني لتصاريح العمل، وتصفية المنشأة دون اتباع الإجراءات اللازمة، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفين، وتعيين الأفراد أصحاب السوابق؛ كلها لا تتفق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل.