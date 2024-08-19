دبي: منع 10 ملاك عقارات من التأجير حتى استيفاء معاييرالسلامة

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الاثنين، أنها منعت 10 ملاك عقارات من تأجير عقاراتهم بسبب الازدحام ومعايير السلامة، موضحة أن هذا القرار جاء بعد عمليات التفتيش التي قام بها شركاء الدائرة.

وقالت الدائرة في بيان لها: "نفذت دائرة الأراضي والأملاك بالمساهمة مع شركائها الاستراتيجيين حملات تفتيش شاملة أسفرت عن منع 10 من ملاك العقارات من التأجير الجزئي لعقاراتهم حتى يتمكنوا من حل مشاكلهم ويستوفوا معايير الاكتظاظ والصحة والسلامة بشكل كامل".

وكشفت الدائرة أنها أخطرت ملاك العقارات المخالفين بقرار تقييد التأجير والتأجير الجزئي لحين تسوية أوضاعهم والتزامهم بالأنظمة.

وقالت "نحث أصحاب العقارات والمستأجرين على الالتزام بالقوانين والأنظمة لتجنب أي مخالفات".