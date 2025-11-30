دبي: علاج الحالات الطارئة إلزامي بمعزل عن تغطية التأمين

استنادًا إلى النص القانوني المذكور أعلاه، يتعين على جميع مقدمي الخدمات الطبية في دبي تقديم العلاج الطارئ كلما كانت حياة المريض أو صحته مهددة أو في حالة حدوث طارئ طبي. يظل المؤمن مسؤولًا عن تغطية التكلفة وفقًا لبنود الوثيقة. إذا تم رفض تقديم الرعاية الطارئة في مثل هذه الظروف، يحق لك الإبلاغ عن الحادث إلى هيئة الصحة بدبي.