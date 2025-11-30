دبي: علاج الحالات الطارئة إلزامي بمعزل عن تغطية التأمين

السؤال: طفلي لديه خطة تأمين صحي أساسية، لكنني غالبًا ما أقلق بشأن حالات الطوارئ. هناك مستشفى بالقرب من منزلنا غير مشمول في وثيقة تأمينه. في حالة الطوارئ الطبية، هل يمكن للمستشفى رفض علاجه بسبب تأمينه؟ هذا فقط من باب المعرفة.
الإجابة: في حالة الطوارئ الطبية، يجب على شركة التأمين تغطية تكلفة العلاج حتى لو كان المستشفى خارج شبكة المستشفيات المعتمدة من قبل شركة التأمين. لا يمكن لشركة التأمين رفض الدفع لمجرد أن المستشفى "خارج الشبكة".
تستمر التزاماتهم حتى يتم استقرار حالة المريض ولم يعد في خطر. وذلك وفقًا للمادة 13 (2) من القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي في إمارة دبي (قانون التأمين الصحي في دبي). "يجب على شركة التأمين:
2. دفع تكلفة المنافع الصحية المقدمة من قبل مقدم خدمات صحية ليس جزءًا من شبكة مقدمي الخدمات الصحية في حالة الطوارئ حتى لا تعود حياة المستفيد مهددة."
علاوة على ذلك، يلتزم مقدمو الخدمات الطبية بتقديم الخدمات الطبية فورًا لأي مريض، بغض النظر عما إذا كان تأمين المريض مقبولًا أم لا. لا يمكن لمقدمي الخدمات الطبية رفض العلاج الطارئ بسبب مشاكل في شبكة التأمين. وذلك وفقًا للمادة 15 (7) من قانون التأمين الصحي في دبي.
"يجب على مقدم الخدمات الصحية:
7. دون الإخلال بحقه في الرجوع إلى مزود التغطية للحصول على تكلفة الخدمات الصحية، تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين في حالات الطوارئ حتى لا تعود حياة المستفيد مهددة، حتى لو لم يكن جزءًا من شبكة مقدمي الخدمات الصحية."
استنادًا إلى النص القانوني المذكور أعلاه، يتعين على جميع مقدمي الخدمات الطبية في دبي تقديم العلاج الطارئ كلما كانت حياة المريض أو صحته مهددة أو في حالة حدوث طارئ طبي. يظل المؤمن مسؤولًا عن تغطية التكلفة وفقًا لبنود الوثيقة. إذا تم رفض تقديم الرعاية الطارئة في مثل هذه الظروف، يحق لك الإبلاغ عن الحادث إلى هيئة الصحة بدبي.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى قسم الرأي القانوني، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.