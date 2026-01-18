دبي: شركة التأمين الصحي ورفض تغطية مرض تم تشخيصه مؤخراً

إذا استمرت شركة التأمين في رفض المطالبة دون مبرر صالح، يمكنك تصعيد الأمر إلى هيئة التأمين الصحي بدبي (DHIC). ومع ذلك، من المهم أولاً مراجعة وثيقة التأمين الصحي الخاصة بك لتحديد ما إذا كانت تغطي العلاج الذي وصفه الطبيب. يمكنك التفكير في طلب مشورة قانونية مستقلة لتقييم ما إذا كان سلوك شركة التأمين يشكل خرقًا لالتزاماتها التعاقدية والقانونية.