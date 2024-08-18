دبي: خطوات قانونية للموظفين لتحصيل العمولات بانتظام

يُعرَّف مصطلح "الراتب" بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بأنه "الراتب الأساسي مضافاً إليه البدلات النقدية والعينية المقررة للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون. وقد يشمل ذلك أي مزايا عينية يقدمها صاحب العمل للعامل أو ما يعادلها نقداً إذا كانت مقررة كجزء من الراتب في عقد العمل أو لوائح المنشأة، أو البدلات التي تُمنح للعامل مقابل أي جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها أثناء أداء عمله، أو لأي سبب آخر، أو بدل غلاء المعيشة، أو نسبة من المبيعات، أو نسبة من الأرباح المدفوعة مقابل أي شيء يسوقه العامل أو ينتجه أو يجمعه".