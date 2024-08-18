دبي: حكم قضائي بدفع رواتب موظفة بالعملة الإلكترونية

في حكم تاريخي، أمرت محكمة في دبي شركة بدفع مستحقات موظفيها المستحقة بالعملة الإماراتية والعملة المشفرة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في العقد.

وجاء ذلك بعد أن رفع الموظفة دعوى فصل تعسفي ضد الشركة.

أصدرت محاكم دبي الابتدائية حكمها في القضية رقم 1739 لسنة 2024، ما يمثل تحولاً كبيراً ونهجاً تقدمياً في ظل التطور المستمر الذي يشهده قطاع المعاملات المالية.

ونص عقد الموظفة على دفع راتب شهري بالدرهم الإماراتي وبعملة "إيكوات توكن" وهي شكل من أشكال العملات المشفرة. وبعد أن حكمت المحكمة لصالح الموظفة في قضية الفصل التعسفي، أمرت الشركة بدفع أجرها بعملة "إيكوات توكن" أيضاً.

وقال محمود أبو واصل، الشريك الإداري في شركة "واصل وواصل"، إن النزاع يتركز حول فشل أصحاب العمل في دفع جزء رمزي قدره 5250 إيكو وات من الراتب لمدة ستة أشهر، والفصل التعسفي للموظف.

"أصدرت محاكم دبي حكماً تاريخياً مفاده أن الرواتب المدفوعة بالعملة المشفرة صالحة قانوناً لأنها تُظهر تغييراً كبيرًا في المشهد القانوني والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد قرار عام 2024 على مبدأ أن الأجور حق أساسي للموظف، متجذر في العمل المتفق عليه ومكرس في المادة 912 من قانون المعاملات المدنية. ويستند هذا الحكم إلى الإطار القانوني الذي أنشأه المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، والذي يحكم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسلط الضوء على المرونة في آليات دفع الأجور، سواء من خلال نظام حماية الأجور التقليدي (WPS) أو غيره من الأنظمة المعتمدة،" قال "نافانديب ماتا"، الشريك الأول في شركة "كوتشار آند كو إنك للاستشارات القانونية" (فرع دبي).

وقال ماتا إن منح جزء من راتب المشتكي في شكل عملات EcoWatt لم يحمي حق العامل في أرباحه فحسب، بل حافظ أيضاً على مواكبة التقدم التكنولوجي، وبالتالي، سلط الضوء على أن الأساليب المستخدمة في الدفع يمكن أن تتغير بمرور الوقت.

وأوضحت "إيرينا هيفر"، الشريكة في شركة المحاماة الإماراتية "نيوس ليجال"، أنه بموجب حكم المحكمة الابتدائية في دبي، فإن العملة المشفرة تعد شكلاً صالحًا لدفع الرواتب.

"لقد اعترفت المحكمة برموز المشروع كجزء شرعي من راتب الموظف. ومع وجود أكثر من 3000 شركة تشفير توظف عشرات الآلاف في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، فإن هذا الحكم يمثل انتصاراً لحقوق الموظفين. في مجال Web3، من الشائع أن تكافئ المشاريع الموظفين بالرموز، مما يجعل مصالحهم متوافقة مع نجاح المشروع. لماذا يجب أن يتمتع المستثمرون المغامرون بكل المزايا؟ الموظفون، الذين هم العمود الفقري لهذه الابتكارات، يستحقون المشاركة في هذا النجاح،" أوضحت.

وأضاف أبو واصل أنه بما أن الشركة لم تقدم دليلاً على دفع المبلغ المستحق للمدعية عن الأشهر المطالب بها بعملات إيكو وات، فقد أمرت المحكمة الشركة بدفع قيمة أجرها للمدعية بعملات إيكو وات.

وفي عام 2023، حكمت المحكمة بموجب الحكم رقم 6947 في نزاع يقضي بدفع جزء من راتب الموظف بعملات EcoWatt. وقال إن المحكمة أقرت بإدراج العملة في عقد العمل، لكنها رفضت في النهاية مبلغ الجائزة بعملة EcoWatt.

العملات المشفرة تكتسب الصفة

وقال أبو واصل إن هذا التطور من عام 2023 إلى حكم عام 2024 يوضح استعداد المحاكم الإماراتية للتكيف مع المشهد المالي المتغير، من خلال توفير إطار قانوني قوي يحترم الممارسات المالية الحديثة مع ضمان حماية الحقوق التعاقدية.

وأضاف نافانديب ماتا أن قرار المحكمة بقبول العملات المشفرة كطريقة مقبولة للتسوية يرمز إلى التقدم نحو دمج العملات الرقمية في الإطار الذي تم إنشاؤه لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. "يعكس هذا التطور اتجاهًا عالميًا أوسع نحو الاعتراف بالعملات المشفرة كأصول مشروعة، مما يعزز مكانتها كواحدة من مراكز التمويل والتكنولوجيا المبتكرة في جميع أنحاء العالم."

تكتسب العملات المشفرة شعبية متزايدة في الإمارات العربية المتحدة حيث تقبل العديد من شركات العقارات أيضًا هذا الأسلوب الجديد للدفع من مشتري العقارات. والأمر المهم هو أن المطورين يحولون العملات المشفرة على الفور إلى عملة ورقية أو تحويلات مصرفية بسبب التقلبات المحيطة بالعملات الرقمية.

وقال نافانديب ماتا: "مع اكتساب العملات الرقمية قبولًا أوسع، يمكننا أن نتوقع دخولها إلى قطاعات أعمال أخرى مختلفة أيضًا. قد تبدأ الصناعات مثل العقارات وتجارة التجزئة وحتى الخدمات الحكومية في دمج العملات المشفرة كطريقة قياسية للمعاملات. سيعمل هذا التطور على دفع الابتكار وخلق فرص جديدة للشركات والمستهلكين على حد سواء، مما يعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في تبني التقنيات المالية المتطورة".