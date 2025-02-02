دبي: حقوق العامل عند الإقالة خلال أسبوع من التوظيف
السؤال: لقد قمت مؤخرًا بتغيير وظيفتي وانضممت إلى شركة جديدة في دبي. ولكن تم إنهاء خدمتي في غضون أسبوع من انضمامي، بحجة إعادة هيكلة الشركة. أنا لا أعرف شيئًا لأن الشركة السابقة لا تقوم بالتوظيف نظرًا لكون الشركتين متنافستين. هل يمكنني مقاضاة هذه الشركة الجديدة وتقديم مطالبات؟ ما هي حقوقي في هذه الحالة؟
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار بإخطاره قبل 14 يومًا. وذلك وفقًا للمادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "يجوز لصاحب العمل تشغيل الموظف تحت الاختبار لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ بدء الخدمة. ويجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف خلال هذه الفترة بإخطار الموظف كتابيًا قبل أربعة عشر يومًا".
إذا لم يلتزم صاحب العمل أو الموظف بفترة الإشعار المذكورة في قانون العمل فيما يتعلق بإنهاء عقد العمل، فإن الطرف المخالف لهذا الحكم من القانون قد يكون ملزماً بتعويض الطرف الآخر.
وذلك وفقاً للمادة 9(5) من قانون العمل والتي تنص على أنه "إذا أنهى أحد الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة وجب عليه أن يدفع للطرف الآخر تعويضاً يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار أو ما تبقى منها".
علاوة على ذلك، إذا لم يوافق الموظف على إنهاء علاقة العمل بالتراضي، فسيكون له الحق في المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي. قد يُعتبر إنهاء علاقة العمل كجزء من عملية إعادة الهيكلة مع صاحب العمل فصلًا تعسفيًا.
وفي هذا الصدد يمكن الرجوع إلى أحكام المادة 47 من قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنص على ما يلي:
1. يعتبر فصل العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا تقدم العامل بشكوى جدية إلى الوزارة أو رفع دعوى ثبتت صحتها ضد صاحب العمل.
2. يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة المختصة إذا تبين أن الفصل تعسفي وفقاً للفقرة (1) أعلاه.
ويحدد مقدار التعويض على أساس نوع العمل ومدى الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مقدار التعويض أجر ثلاثة أشهر للعامل محسوباً على أساس آخر أجر كان يتقاضاه.
3. لا تخل أحكام الفقرة (2) أعلاه بحق العامل في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له بموجب أحكام هذا القانون.
بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمتك خلال فترة الاختبار من خلال تقديم فترة إشعار محددة مع سبب وجيه. ونظرًا لأنه تم إنهاء خدمتك من قبل صاحب العمل قبل سبعة أيام فقط من فترة الإشعار، فيجوز لك التقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والمطالبة بالتعويض من صاحب العمل عن بقية فترة الإشعار التي لم يتم تقديمها إليك أثناء إنهاء عقد عملك.
علاوة على ذلك، إذا كنت تشعر بأن عملك قد انتهى دون سبب وجيه، فيحق لك المطالبة بتعويض يصل إلى ثلاثة أشهر من راتب صاحب العمل الخاص بك على أساس الإنهاء التعسفي.