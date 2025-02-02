دبي: حقوق العامل عند الإقالة خلال أسبوع من التوظيف

السؤال: لقد قمت مؤخرًا بتغيير وظيفتي وانضممت إلى شركة جديدة في دبي. ولكن تم إنهاء خدمتي في غضون أسبوع من انضمامي، بحجة إعادة هيكلة الشركة. أنا لا أعرف شيئًا لأن الشركة السابقة لا تقوم بالتوظيف نظرًا لكون الشركتين متنافستين. هل يمكنني مقاضاة هذه الشركة الجديدة وتقديم مطالبات؟ ما هي حقوقي في هذه الحالة؟