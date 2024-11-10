دبي: حظرتأجيرالشقة عامين بعد إخلائها للاستخدام الشخصي

وذلك وفقاً للمادة 26 من قانون الإيجارات المعدل والتي تنص على أنه "إذا قضت المحكمة لصالح المالك باستعادة حيازة العقار لاستخدامه الخاص أو لاستخدام أي من أقاربه من الدرجة الأولى وفقاً للفقرة الفرعية (2) (ج) من المادة 25 من هذا القانون، فلا يجوز للمالك تأجير العقار للغير قبل مضي سنتين (2) على الأقل في حالة العقارات السكنية، أو ثلاث سنوات في حالة العقارات غير السكنية، من تاريخ استعادة حيازة العقار، وإلا جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة منحه تعويضاً عادلاً".