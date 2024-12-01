دبي: حاملو الإقامة الذهبية وتجديد التأمين الصحي سنوياً
السؤال: أنا حامل تأشيرة ذهبية في دبي، هل يلزمني تجديد التأمين الخاص بي وتأمين عائلتي كل عام؟
الجواب: بناءً على استفسارك، فإن أحكام قانون التأمين الصحي في دبي هي التي تنطبق.
في إمارة دبي يلتزم الكفيل بتوفير التأمين الصحي في حال عدم وجود صاحب عمل ويتحمل تكاليف هذا الاشتراك دون تحميل المستفيدين أي تكاليف وذلك وفقاً للمادة 11 من القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي في إمارة دبي.
"يجب على الراعي أن:
1. تسجيل الأشخاص الذين يرعاهم في حالة عدم توفير التأمين الصحي لهؤلاء الأشخاص من قبل صاحب العمل؛
2. تحمل تكاليف الاشتراك في التأمين الصحي للأشخاص الذين يرعاهم، وعدم تحميل المستفيدين أية تكاليف من ذلك؛
3. التأكد من أن التأمين الصحي للأشخاص الذين يكفلهم ساري المفعول طوال فترة إقامتهم أو زيارتهم؛
4. تحمل تكاليف الخدمات الصحية والتدخل الطبي في الحالات الطارئة عن كل شخص يرعاه ولا يتمتع بالتأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون؛
5. توفير بطاقة التأمين الصحي للأشخاص الذين يرعاهم.
6. تقديم وثيقة تأمين صحي عند إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة أو الزيارة للأشخاص الذين يكفلهم.
7. القيام بأي التزامات أخرى يتم تحديدها بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن هيئة الصحة بدبي.
طبقاً لأحكام القانون المذكورة أعلاه، يلتزم الكفيل بالحصول على تأمين صحي إلزامي لنفسه ولأفراد أسرته، حتى ولو كان من حاملي التأشيرة الذهبية.
القانون الواجب التطبيق:
1. قانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي
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