دبي: المستأجر ملزم برسوم الخدمة والإدارة عند تجديد العقد

وعادة ما يكون المستأجرون مسؤولين عن هذه المدفوعات ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك على وجه التحديد. وقد تم توضيح ذلك في المادة 22 من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي والتي تنص على ما يلي: "ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك، يجب على المستأجر سداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة للجهات والدوائر الحكومية فيما يتعلق باستخدام العقار، كما يجب عليه سداد الرسوم أو الضرائب المقررة لأي إيجار فرعي للعقار".