دبي: السجن والغرامة لـ 5 متهمين في احتيال الكتروني

أدانت محكمة جنح دبي خمسة متهمين بتهمة الاحتيال على عدة أشخاص عبر عملية احتيال استثماري إلكتروني. وحُكم عليهم بالسجن ودفع غرامات مالية، وسيتم ترحيلهم.
وفقًا لسجلات المحكمة، استدرج المتهمون ضحاياهم عبر الإنترنت دون علمهم، وأقنعوهم بالاستثمار في مشاريع وهمية. وقال الادعاء إن المجموعة اعتمدت على وعود بعوائد مرتفعة، وأقنعت الأفراد بتحويل أموالهم ظنًا منها أنها ستُستخدم في مشاريع مربحة.
وبعد مراجعة الأدلة، حكمت المحكمة على كل واحد من الرجال الخمسة بالسجن لمدة شهر، وأمرت بترحيلهم من الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
تفاوتت الغرامات المفروضة باختلاف المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق. وحُكم على المتهمين الأول والثالث بدفع 10,145 درهمًا لكل منهما، بينما غُرِّم الثاني 6,644 درهمًا. كما غرَّمت المحكمة المتهم الرابع 500 درهم، والمتهم الخامس 300 درهم. وبُرِّئَ رجلٌ سادس، كان يُحاكم أيضًا في القضية، لعدم كفاية الأدلة.
يُبرز هذا الحكم يقظة محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لعمليات الاحتيال الإلكتروني وعمليات الاحتيال الاستثماري. ويشير خبراء قانونيون إلى أن حتى الحالات البسيطة نسبيًا تُقابل بعقوبات صارمة، تشمل السجن والترحيل، لردع الآخرين عن استغلال المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
حثّت السلطات السكان مرارًا وتكرارًا على توخي الحذر من العروض الإلكترونية التي تَعِد بأرباح سريعة أو عوائد مضمونة، مُذكّرةً الجمهور بضرورة التحقق من شرعية المخططات المالية قبل تحويل الأموال. وشدّد المسؤولون على ضرورة توخّي الأفراد العناية الواجبة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مُعزّزين بذلك مبدأ أن أي فرصة استثمارية تبدو رائعة لدرجة يصعب تصديقها، فهي على الأرجح كذلك.