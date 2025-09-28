دبي: السجن والغرامة لـ 5 متهمين في احتيال الكتروني

حثّت السلطات السكان مرارًا وتكرارًا على توخي الحذر من العروض الإلكترونية التي تَعِد بأرباح سريعة أو عوائد مضمونة، مُذكّرةً الجمهور بضرورة التحقق من شرعية المخططات المالية قبل تحويل الأموال. وشدّد المسؤولون على ضرورة توخّي الأفراد العناية الواجبة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مُعزّزين بذلك مبدأ أن أي فرصة استثمارية تبدو رائعة لدرجة يصعب تصديقها، فهي على الأرجح كذلك.