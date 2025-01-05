دبي: السجن 3 سنوات لمغربي بتهمة السطو المسلح

وأبلغ القضاة أنه في مساء يوم 30 مارس/آذار 2024، دخل الرجل وشركاءه المجهولون بالقوة مكتب شركة سفر وسياحة في منطقة نايف بدبي.

وطرق المتهم المغربي الباب متنكراً في صورة زائر، وعندما فتحه موظف غيني الجنسية، اقتحم خمسة أشخاص المكان وأغلقوا الباب وقيدوا الموظف.