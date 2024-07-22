دبي :التعديل على العقار يتطلب تصريحاً من البلدية
السؤال : انتقلت مؤخراً إلى فيلا اشتريتها في مجمع سكني شهير في دبي. أريد إضافة غرفة إلى الفيلا عن طريق تقسيم غرفة المعيشة. وسيتطلب هذا بعض أعمال البناء البسيطة. هل عليّ الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على ذلك؟
الإجابة : إدارة المباني والإسكان الحكومي ببلدية دبي هي "الجهة المختصة" التي تصدر الموافقات لأعمال البناء والإصلاحات في المباني. وذلك وفقاً لتعريفات المادة 3 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي.
لا يجوز لأي فرد أن يقوم بأعمال دائمة أو مؤقتة في مبنى أو عقار إلا بعد الحصول على تصريح صادر من الجهة المختصة في بلدية دبي. وذلك بموجب المادة 4 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 في دبي والتي تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص تنفيذ أي أعمال إنشائية تتضمن تغييراً دائماً أو مؤقتاً، سواء كلياً أو جزئياً" بأية أرض أو عقار دون الحصول أولاً على الترخيص المناسب من الإدارة المختصة".
يجب على الفرد أو من ينوب عنه (المهندسين أو المقاولين) تقديم طلب إلى الإدارة فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية التي سيتم تنفيذها في المبنى. وذلك وفقاً للمادة 5 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 في دبي والتي تنص على أنه "يتم تقديم طلب التصريح موقعاً من مقدم الطلب إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوباً بالمستندات المطلوبة ذات الصلة". وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر المستندات المطلوبة في هذا الشأن.
علاوة على ذلك، يجوز تنفيذ أي أعمال إنشائية بما في ذلك الإنشاءات المؤقتة وفقاً للمخططات والرسومات المعتمدة والمتطلبات الفنية المعتمدة من قبل الإدارة المختصة ببلدية دبي. وذلك بموجب المادة 14 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 في دبي والتي تنص على أنه "يجب أن يتم تنفيذ أعمال البناء وفقاً للمخططات والرسومات المعتمدة، والشروط التي يتم على أساسها إصدار التصريح، والمعايير الفنية الهندسية المعتمدة في هذا الصدد. ولا يجوز إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هذه المستندات دون الحصول على الموافقة ذات الصلة من الإدارة المختصة".
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 19 إلى المادة 26 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 في دبي على الالتزامات التي تقع على عاتق الأطراف المعنية التي تقوم بأعمال البناء مثل المقاولين والمهندسين. كما تشير المواد المذكورة إلى شروط السلامة التي يجب مراعاتها أثناء تنفيذ أعمال البناء في المبنى أو العقار.
وأيضاً، يذكر الجدول رقم 1 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 الرسوم المقررة من بلدية دبي للتدقيق الهندسي للمخططات، بينما يذكر الجدول رقم 6 من نفس الأمر المذكور رسوم بلدية دبي مقابل التعديلات والإضافات على المخططات المعتمدة .
بناءً على الأحكام المذكورة أعلاه من الأمر المحلي لدبي، يمكنك تعيين مقاول أو مهندس مرخص يمكنه مساعدتك في الحصول على تصاريح مختلفة من بلدية دبي لإجراء أعمال التجديد في الفيلا الخاصة بك. قد يُطلب منك الحصول على شهادة عدم ممانعة من المطور الرئيسي أو إدارة المجمع السكني لضمان توافق التعديلات أو التغييرات مع الإرشادات التي وضعها المطور الرئيسي أو إدارة المجمع السكني وبلدية دبي وهيئة دبي للتطوير وأي سلطة أخرى ذات صلة حسب الاقتضاء.
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