دبي :التعديل على العقار يتطلب تصريحاً من البلدية

لا يجوز لأي فرد أن يقوم بأعمال دائمة أو مؤقتة في مبنى أو عقار إلا بعد الحصول على تصريح صادر من الجهة المختصة في بلدية دبي. وذلك بموجب المادة 4 من الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999 في دبي والتي تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص تنفيذ أي أعمال إنشائية تتضمن تغييراً دائماً أو مؤقتاً، سواء كلياً أو جزئياً" بأية أرض أو عقار دون الحصول أولاً على الترخيص المناسب من الإدارة المختصة".