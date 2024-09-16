دبي: استرداد المبلغ المدفوع مسبقاً عند إنهاء عقد الإيجار

في دبي، قد يتضمن عقد الإيجار شروطاً وأحكاماً إضافية مثل إنهاء عقد الإيجار قبل الأوان من قبل المستأجر والعقوبات التي قد يتحملها المستأجر بسبب الإنهاء المبكر. وهذا وفقاً للمادة 794 (1) من القانون الاتحادي رقم 5 بشأن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020، والتي تنص على أنه "يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب إنهاء عقد الإيجار، وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الإنهاء من ضرر للمتعاقد الآخر، في الحدود التي يقرها العرف."