دبي: إخلاء المستأجر قبل انتهاء العقد..شروط محددة
سؤال: أملك فيلا في دبي وقد قمت بتأجيرها وأرغب في الانتقال إلى العقار الآن. ما هو الإجراء؟
الإجابة: في دبي، يجوز للمالك إخلاء المستأجر قبل انتهاء عقد الإيجار أو عند انتهاء عقد الإيجار، في حالتك، حيث أنك تنوي الإقامة في الفيلا الخاصة بك، فإن الشروط المقررة للإخلاء تندرج تحت حكم إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد، يجوز للمالك اخلاء المستأجر من المبنى المستأجر عن طريق تقديم إشعار مدته 12 شهراً من خلال كاتب العدل في الحالات التالية:
(1) يرغب المالك في هدم وإعادة بناء العقار المستأجر بعد الحصول على إذن من السلطات المحلية المختصة.
(2) لا يمكن إجراء ترميم أو إصلاح الممتلكات المستأجرة أثناء وجود المستأجر فيها.
(3) إذا كان المالك أو أفراد أسرته من الدرجة الأولى يرغبون في الإقامة في العقار المستأجر إذا لم يكن لدى المالك أي عقار بديل آخر للإقامة في دبي، بشرط أن يقيموا فيه لمدة عامين على الأقل عند الحصول على استعادة ملكية العقار المستأجر من المستأجر.
(4) إذا كان المالك يرغب في بيع العقار المستأجر.
وذلك بموجب المادة 25 (2) (ج) من القانون رقم 33 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي والتي تنص على الآتي:
"عند انتهاء عقد الإيجار، لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر من العقار إلا في الحالات التالية:
(5) يرغب مالك العقار في استعادة حيازة العقار لاستخدامه الخاص أو لاستخدام أي من أقاربه من الدرجة الأولى، بشرط أن يثبت المالك أنه لا يملك أي عقار بديل مناسب لغرضه".
"لأغراض الفقرة (2) من هذه المادة، يجب على المالك إخطار المستأجر بأسباب الإخلاء قبل اثني عشر (12) شهراً على الأقل من تاريخ الإخلاء، ويجب إرسال الإخطار من خلال كاتب العدل أو عن طريق البريد المسجل".
علاوة على ذلك، تنص المادة 26 من قانون الإيجار المعدل على أنه "إذا حكمت المحكمة لصالح المؤجر باستعادة حيازة العقار لاستخدامه أو لاستخدام أي من أقاربه من الدرجة الأولى، وفقاً للفقرة الفرعية (2)، (ج) من المادة (25) من هذا القانون، لا يجوز لمالك العقار أن يؤجر العقار لطرف ثالث قبل انقضاء سنتين (2) على الأقل في حالة العقارات السكنية، أو ثلاث (3) سنوات في حالة العقارات غير السكنية، من تاريخ استعادة حيازتها. وبخلاف ذلك، يجوز للمستأجر أن يطلب من المحكمة الحكم له بالتعويض العادل".
وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه، بما أنك تنوي العيش في الفيلا الخاصة بك، فيمكنك إخطار المستأجر بإخلاء الفيلا عن طريق تقديم إشعار قبل 12 شهراً على الأقل من خلال كاتب العدل. عند استحواذك على الفيلا، لا يجوز لك تأجيرها لأي طرف ثالث لمدة عامين على الأقل.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة مهنة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، Khaleej Times، ص.ب. 11243، دبي.