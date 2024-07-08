دبي: إخلاء المستأجر قبل انتهاء العقد..شروط محددة

علاوة على ذلك، تنص المادة 26 من قانون الإيجار المعدل على أنه "إذا حكمت المحكمة لصالح المؤجر باستعادة حيازة العقار لاستخدامه أو لاستخدام أي من أقاربه من الدرجة الأولى، وفقاً للفقرة الفرعية (2)، (ج) من المادة (25) من هذا القانون، لا يجوز لمالك العقار أن يؤجر العقار لطرف ثالث قبل انقضاء سنتين (2) على الأقل في حالة العقارات السكنية، أو ثلاث (3) سنوات في حالة العقارات غير السكنية، من تاريخ استعادة حيازتها. وبخلاف ذلك، يجوز للمستأجر أن يطلب من المحكمة الحكم له بالتعويض العادل".