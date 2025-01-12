خطوات تصحيح المسمى الوظيفي على تأشيرة الإمارات

وفقًا لأحكام القانون المذكورة أعلاه، وبما أنك لاحظت أن التسمية الموجودة على تأشيرتك لا تتطابق مع تسميتك الفعلية، فيجوز لك إبلاغ صاحب العمل وطلب التغييرات اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات إجراء تغييرات على تأشيرة إقامتك و/أو بطاقة هوية المقيم في الإمارات العربية المتحدة لا يجوز أن تبدأ إلا من قبل صاحب العمل.