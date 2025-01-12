خطوات تصحيح المسمى الوظيفي على تأشيرة الإمارات
السؤال: لقد انضممت مؤخراً إلى شركة مقرها دبي بصفتي مدير مبيعات. ومع ذلك، فإن المسمى الوظيفي الموجود على تأشيرتي يقول شيئًا مختلفًا تمامًا. هل سيشكل هذا مشكلة بالنسبة لي؟ كيف يمكنني تصحيح هذا الأمر؟
الجواب: عند إصدار تأشيرة الإمارات العربية المتحدة، يتم دمج التسمية المذكورة في تأشيرة الإمارات العربية المتحدة بما يتوافق مع التسمية المذكورة في عقد العمل المبرم بين الموظف وصاحب العمل المسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE).
يجب اتباع النموذج المقرر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعقد العمل ويجب أن تكون جميع المحتويات بما في ذلك المسمى الوظيفي المذكور هي نفسها المذكورة في خطاب العرض عند التقدم بطلب للحصول على تصريح العمل. هذا بموجب المادة 2 (1) من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2022 بشأن تصاريح العمل وعروض العمل وعقود العمل،
"المادة (2)"
التزامات صاحب العمل فيما يتعلق بعقود العمل
طبقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، يجب على صاحب العمل الذي يرغب في تشغيل أي عامل الالتزام بما يلي:
1. الاستعانة بعقد العمل النموذجي المعتمد والمطابق لعرض العمل عند طلب إصدار تصريح العمل، ويجوز إضافة مزايا للعامل في العقد أكثر من تلك المذكورة في عرض العمل، كما يجوز إضافة ملاحق للعقد بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
وفقًا لأحكام القانون المذكورة أعلاه، وبما أنك لاحظت أن التسمية الموجودة على تأشيرتك لا تتطابق مع تسميتك الفعلية، فيجوز لك إبلاغ صاحب العمل وطلب التغييرات اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات إجراء تغييرات على تأشيرة إقامتك و/أو بطاقة هوية المقيم في الإمارات العربية المتحدة لا يجوز أن تبدأ إلا من قبل صاحب العمل.
علاوة على ذلك، يمكنك مناقشة المسألة المذكورة مع صاحب العمل وطلب منه إجراء الترتيبات اللازمة للتغييرات المطلوبة.
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