خطوات تسجيل وصايا غير المسلمين في الإمارات

سؤال: أنا مغترب وأبحث عن الإجراءات والوثائق اللازمة لكتابة وصيتي. هل يمكنكم تقديم بعض الإرشادات في هذا الصدد؟
الجواب: في الإمارات العربية المتحدة، يجوز لغير المسلمين تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين على مسائلهم الشخصية وفقاً للمادة 1(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن قانون الأحوال الشخصية المدنية، والتي تنص على ما يلي:
“تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أي منهم بتطبيق قانون بلده الأصلي، فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والميراث والوصايا وإثبات النسب، دون الإخلال بأحكام المواد (12) و(13) و(15) و(16) و(17) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه.”
بناءً على أحكام قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات، يجوز لغير المسلمين تسجيل وصية حسب اختيارهم وتسجيل وصية من خلال محاكم الإمارة المعنية في الإمارات، التي تقدم خدمات تسجيل الوصايا. وهذا يتوافق مع المادة 11(1) من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات، والتي تنص على ما يلي:
“يجوز للموصي أن يوصي بجميع أمواله في الدولة لأي شخص يختاره وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.”
بالإضافة إلى ذلك، قد يتبع تسجيل وصايا الأفراد غير المسلمين في دبي أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن إدارة التركات وتنفيذ وصايا غير المسلمين في إمارة دبي، وتحديداً المادة 3 والمادة 6(أ).
تنص المادة 3 من قانون دبي رقم 15 لسنة 2017 على ما يلي:
“يسري هذا القانون على جميع وصايا وتركات غير المسلمين في الإمارة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي.”
وفي الوقت نفسه، تنص المادة 6(أ) من قانون دبي رقم 15 لسنة 2017 على ما يلي:
“سيتم إنشاء سجل يُعرف باسم 'سجل وصايا غير المسلمين' في محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي لغرض تسجيل وصايا غير المسلمين.”
وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه من قانون دبي رقم 15 لسنة 2017، يجوز للمقيم غير المسلم في دبي تسجيل وصيته أو وصيتها في محاكم دبي أو مركز خدمة وصايا محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) التابع لمركز دبي المالي العالمي.
يجب أن تتضمن الوصية التي سيتم تسجيلها في محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي تفاصيل المنفذ (المنفذين) و/أو المستفيدين من ممتلكات وأصول الموصي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع ممتلكات الموصي المنقولة وغير المنقولة، والممتلكات المادية وغير المادية. ويشمل ذلك أيضًا، على سبيل المثال لا الحصر، العقارات، والأسهم في الشركات والكيانات القانونية، والحسابات المصرفية والأموال المحتفظ بها في هذه الحسابات، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والملكية الفكرية، والمسائل الأخرى الموجودة في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
فيما يتعلق بتسجيل الوصايا في مركز خدمة وصايا مركز دبي المالي العالمي، تحدد المادة 9(1) من قواعد سجل وصايا وتركات مركز دبي المالي العالمي متطلبات تسجيل وصايا غير المسلمين. تنص الأحكام على ما يلي:
"تنطبق هذه القواعد فقط على الوصايا:
أ. للأفراد غير المسلمين الذين تجاوزوا سن الرشد؛
ب. 1) التي تكون في شكل محدد في الجدول 1، باللغة الإنجليزية، ومكتوبة؛
2) يشهد عليها ما لا يقل عن شاهدين بلغا سن الرشد، ويكون هؤلاء الأشخاص حاضرين فعليًا أو افتراضيًا أمام المسجل أو موظف مفوض وقت الشهادة؛
ج. موقعة (شخصيًا) من قبل الموصي؛
د. التي تعين منفذين تجاوزوا سن الرشد؛
هـ. التي تعين وصيًا، إن وجد، لقاصر يقيم عادة مع الموصي، في دبي أو رأس الخيمة؛
و. التي يتم إيداعها و (وقت الوفاة) تظل مسجلة لدى السجل؛ و
ز. التي تنص على أن الموصي يعتزم أن تخضع إدارة وتوريث الممتلكات التي تتناولها الوصية لهذه القواعد وقوانين مركز دبي المالي العالمي.”
في مركز خدمة وصايا مركز دبي المالي العالمي، يجوز للموصي أن يدرج جميع ممتلكاته داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة. وهذا يتوافق مع المادة 11 من قواعد سجل وصايا وتركات مركز دبي المالي العالمي، والتي تنص على ما يلي:
“يجوز للوصية أن تمنح أو تتصرف في الممتلكات الثابتة والمنقولة، الموجودة في أي جزء من العالم، والتي يحق للموصي الحصول عليها وقت وفاته، سواء أصبح الموصي مستحقًا لها قبل أو بعد تسجيل وصيته، ولا تحكم الخلافة لأي ممتلكات أخرى.”
علاوة على ذلك، يجوز للفرد غير المسلم أيضًا تسجيل وصيته لدى محكمة سوق أبوظبي العالمي (محاكم سوق أبوظبي العالمي).
يجوز للمغترب غير المسلم في الإمارات العربية المتحدة أيضًا تسجيل وصيته في قنصلية أو سفارة بلده، إذا كانت هذه الخدمة متاحة.
لذلك، بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يمكنك تسجيل وصيتك لممتلكاتك في الإمارات العربية المتحدة أمام كاتب العدل في محاكم دبي، دائرة القضاء في أبوظبي، وزارة العدل، مركز خدمات الوصايا في مركز دبي المالي العالمي أو محكمة سوق أبوظبي العالمي. يمكنك أيضًا تسجيل وصيتك في سفارة أو قنصلية بلدك الأم، إذا كانت الخدمة متاحة.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة Ashish Mehta & Associates. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View, Khaleej Times, PO Box 11243, Dubai.