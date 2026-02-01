خطوات تسجيل وصايا غير المسلمين في الإمارات

يجب أن تتضمن الوصية التي سيتم تسجيلها في محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي تفاصيل المنفذ (المنفذين) و/أو المستفيدين من ممتلكات وأصول الموصي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع ممتلكات الموصي المنقولة وغير المنقولة، والممتلكات المادية وغير المادية. ويشمل ذلك أيضًا، على سبيل المثال لا الحصر، العقارات، والأسهم في الشركات والكيانات القانونية، والحسابات المصرفية والأموال المحتفظ بها في هذه الحسابات، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والملكية الفكرية، والمسائل الأخرى الموجودة في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.