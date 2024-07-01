حماية حقوق الموظفين من الإساءة والتنمر بالإمارات

السؤال: أعمل كمساعد إداري في إحدى شركات المنطقة الحرة، انضم إلينا مؤخراً مدير جديد ليعمل بالقسم المكون من 3 أعضاء، إنه لا يحترمنا وغالباً ما يحط من قدرنا؛ وعادة ما تكون توجيهاته غير مناسبة وغير مهنية. في بعض الأحيان يصرخ في وجهنا، وبعد لحظات يشتري لنا وجبات للتعويض عن ذلك! وبالجانب الآخر، يبدو لطيفاً عندما يتعامل مع مديري الشركة والمديرين التنفيذيين، لذا من المستحيل تسجيل شكوى رسمية ضده. ماذا أفعل في مثل هذا الحالة؟ لمن أتوجه بالشكوى دون القلق من التداعيات، خاصة وأن شركتنا تعمل في المنطقة الحرة؟