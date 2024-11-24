حماية الموظفات الحوامل في الإمارات: القوانين والحقوق

كما لا يجوز لصاحب العمل أن يسيء تطبيق أحكام قانون العمل أو أن يتخذ أي إجراء من شأنه تقييد حرية الفرد أو الضغط عليه، وذلك وفقاً للمادة 65(2) من قانون العمل التي تنص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يسيء تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ولا يجوز لأي منهما أن يتخذ أي إجراء من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية غيره من العمال أو أصحاب العمل، بقصد تحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر تتعارض مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بحل النزاعات".