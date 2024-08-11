حقوق عملاء البنوك ضحايا الاحتيال الإلكتروني بالإمارات

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعين على المؤسسات المالية تعويض عملائها في حالة حدوث أي خسارة مالية للعملاء بسبب الجرائم المالية. ومع ذلك، لا تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية دفع تعويض عن الخسارة المالية الناشئة عن الجرائم المالية إذا كانت بسبب الإهمال الجسيم أو السلوك الاحتيالي من جانب العملاء. وهذا يتوافق مع البند 6.2.2.4 من لائحة حماية المستهلك للمؤسسات المالية، والتي تنص على أن "المؤسسات المالية المرخصة ملزمة بتعويض المستهلكين في الوقت المناسب عن الخسائر والنفقات المالية الناتجة عن الجرائم المالية والاختلاس والهجمات الإلكترونية وإساءة استخدام الأصول والمعلومات ما لم يثبت أن الخسارة كانت بسبب الإهمال الجسيم أو السلوك الاحتيالي من جانب المستهلكين".