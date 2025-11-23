حقوق الموظف أمام الإساءة اللفظية في العمل بدبي

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظف أن يفكر في إنهاء علاقته الوظيفية دون تقديم فترة إشعار عند تقديم شكوى عمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وذلك وفقًا للمادة 45(2) من قانون العمل، التي تنص على أن "الموظف يمكنه ترك العمل دون إشعار والاحتفاظ بجميع مستحقاته في نهاية الخدمة إذا تعرض الموظف للاعتداء أو العنف أو التحرش في مكان العمل من قبل صاحب العمل أو ممثله القانوني، بشرط أن يبلغ الموظف السلطات المعنية والوزارة بذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ."