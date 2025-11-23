حقوق الموظف أمام الإساءة اللفظية في العمل بدبي

السؤال: لدي شكوى غريبة - رئيسي يصرخ عليّ، غالبًا أمام زملاء آخرين. يفعل نفس الشيء مع الآخرين أيضًا. كما يقوم بإجراء مكالمات خارج ساعات العمل، يطلب منا القيام بالعمل. نحن يائسون للحفاظ على وظائفنا، لذلك لا نقول شيئًا حقًا. لكن هل هناك خيار قانوني يمكننا اتباعه يساعدنا في الحفاظ على وظائفنا مع ضمان كرامتنا؟ أود أن أعرف ما إذا كان بإمكاننا تقديم شكوى بشكل مجهول. نحن نعمل في شركة في دبي.
الإجابة: في الإمارات، من واجب صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للموظف. هذا وفقًا للمادة 13(13) من المرسوم الاتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أن "يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة."
المادة 14(2) من قانون العمل تحظر بشكل صريح أشكالًا مختلفة من التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي واللفظي والجسدي والنفسي. قد تأتي هذه الأشكال من التحرش من أصحاب العمل أو الرؤساء أو الزملاء أو أي شخص يعمل معه الموظف المتضرر. تنص هذه المادة على أنه "يُحظر ممارسة التحرش الجنسي أو التنمر أو أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي ضد الموظف من قبل صاحب العمل أو المدير أو الزملاء."
علاوة على ذلك، إذا كان صاحب العمل يتصرف بشكل غير محترم ويستخدم لغة مهينة أو يصرخ عليك في حضور الآخرين، فإنه يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ٦ أشهر أو غرامة تصل إلى ٥٠٠٠ درهم. هذا وفقًا للمادة 427 من القانون الاتحادي رقم 31 لعام 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على:
المادة 427: "تُفرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز ٥٠٠٠ درهم إذا تم ارتكاب التشهير أو القذف عبر الهاتف أو مباشرة ضد الضحية في حضور الآخرين."
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظف أن يفكر في إنهاء علاقته الوظيفية دون تقديم فترة إشعار عند تقديم شكوى عمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وذلك وفقًا للمادة 45(2) من قانون العمل، التي تنص على أن "الموظف يمكنه ترك العمل دون إشعار والاحتفاظ بجميع مستحقاته في نهاية الخدمة إذا تعرض الموظف للاعتداء أو العنف أو التحرش في مكان العمل من قبل صاحب العمل أو ممثله القانوني، بشرط أن يبلغ الموظف السلطات المعنية والوزارة بذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ."
استنادًا إلى الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، إذا قام صاحب العمل بإساءة لفظية إليك أو صرخ في وجهك، يمكنك التفكير في تقديم شكوى ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (موهري)، وبعد ذلك يمكنك التفكير في الاستقالة من وظيفتك دون تقديم إشعار خلال 5 أيام بعد تسجيل الشكوى لدى موهري.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. تفاصيل كاملة عن شركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى الرأي القانوني، الخليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.