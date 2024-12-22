حقوق الموظفين في الإمارات بشأن فترات الراحة خلال العمل
السؤال: ماذا يقول قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة بشأن أخذ الموظفين فترات راحة أثناء ساعات العمل؟ أعمل أنا وزملائي في شركة في الإمارات العربية المتحدة. كلما أخذنا فترة راحة، يطلب منا رئيسنا العودة إلى العمل حيث من المتوقع أن نستخدم 9.5 ساعة كاملة بشكل منتج. يرجى تقديم المشورة.
الجواب: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للموظف الحصول على فترات راحة بين ساعات العمل (إذا لزم الأمر على فترات) والتي لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
كما لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس (5) ساعات متصلة في اليوم الواحد دون انقطاع، وذلك وفقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس (5) ساعات متصلة دون انقطاع أو أكثر لا تقل مدة كل منها في مجموعها عن ساعة، على ألا تحسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل، وتنظم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة بنظام المناوبات أو لفئات معينة بحسب طبيعتها - مثل الوظائف الميدانية - ووفقاً لتصنيف القوى العاملة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".
بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل للموظف في دولة الإمارات العربية المتحدة 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع. وذلك وفقًا للمادة 17 (1) من قانون العمل: "يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للموظف (8) ثماني ساعات في اليوم أو (48) ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع".
بالإضافة إلى ذلك، فإن مطالبة صاحب العمل للموظف بالعمل لأكثر من ثماني ساعات دون أي أجر إضافي قد يؤدي إلى تشغيله بالقوة.
وذلك وفقاً للمادة 14(1) من قانون العمل التي تنص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل استخدام أي وسيلة من شأنها إجبار العامل أو إجباره أو تهديده بأي جزاء على العمل لديه أو إجباره على أداء عمل أو تقديم خدمة رغماً عنه".
استناداً إلى أحكام القانون المذكورة أعلاه، لا يجوز لك كموظف العمل لأكثر من خمس ساعات متتالية دون أخذ فترات راحة، وبشكل عام يجوز لك الاستفادة من ساعة واحدة من وقت الراحة لكل يوم عمل.
علاوة على ذلك، لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من موظفيه العمل أكثر من 48 ساعة في الأسبوع دون دفع أجر إضافي مقابل العمل الإضافي، حيث أن ذلك يعتبر انتهاكاً لأحكام قانون العمل.
لذلك، يمكنك إبلاغ صاحب العمل بأنك من المفترض أن تعمل لمدة ثماني ساعات فقط في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ويمكنك الاستفادة بين ساعات العمل من ساعة راحة مقسمة على الأرجح إلى فترتين أو ثلاث فترات راحة حتى لا يؤثر ذلك على كفاءتك أيضًا. وفي حالة عدم موافقة صاحب العمل عليك، يمكنك التفكير في تقديم شكوى عمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
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