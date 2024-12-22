حقوق الموظفين في الإمارات بشأن فترات الراحة خلال العمل

كما لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس (5) ساعات متصلة في اليوم الواحد دون انقطاع، وذلك وفقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس (5) ساعات متصلة دون انقطاع أو أكثر لا تقل مدة كل منها في مجموعها عن ساعة، على ألا تحسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل، وتنظم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة بنظام المناوبات أو لفئات معينة بحسب طبيعتها - مثل الوظائف الميدانية - ووفقاً لتصنيف القوى العاملة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".