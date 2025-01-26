حقوق الموظفين في الإمارات بشأن خطط الإجازات السنوية

علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى صاحب العمل دليل داخلي خاص بالموظفين أو سياسة للموارد البشرية تتعلق بقواعد وأنظمة العمل إذا كان يستخدم أكثر من 50 موظفًا. وهذا بموجب المادة 13 (3) من قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على: "يجب على صاحب العمل وضع لوائح العمل الداخلية، بما في ذلك تعليمات العمل والعقوبات والترقيات والمزايا وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".