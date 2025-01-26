حقوق الموظفين في الإمارات بشأن خطط الإجازات السنوية
السؤال: أعمل في شركة في البر الرئيسي، وطلب مني صاحب العمل أن أشاركه خطة إجازتي السنوية لعام 2025. وأخبرني أنه يتعين علي الالتزام بخطة الإجازة هذه. هل يجوز لصاحب العمل في الإمارات العربية المتحدة أن يطلب من الموظفين تقديم خطة إجازة مسبقًا وإجبارهم على اتباعها؟ يرجى التوجيه.
الإجابة: من المفترض أن الشركة التي تعمل بها توظف أكثر من 50 شخصًا.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن لصاحب العمل تحديد تواريخ الإجازة السنوية لموظفيه بناءً على متطلباته التشغيلية أو بالاتفاق المتبادل مع الموظف.
ويجب على صاحب العمل إبلاغ الموظف بتواريخ إجازته السنوية (تاريخ البداية والنهاية) قبل شهر واحد على الأقل من بدء الإجازة السنوية المذكورة.
وذلك بموجب المادة 29 (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والتي تنص على: "يستخدم العامل إجازته في سنة الاستحقاق، ويجوز لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة وفقاً لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو تدوير الإجازات بين العمال لتسهيل سير العمل، ويجب إخطار العامل بتاريخ إجازته قبلها بشهر على الأقل (1)."
علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى صاحب العمل دليل داخلي خاص بالموظفين أو سياسة للموارد البشرية تتعلق بقواعد وأنظمة العمل إذا كان يستخدم أكثر من 50 موظفًا. وهذا بموجب المادة 13 (3) من قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على: "يجب على صاحب العمل وضع لوائح العمل الداخلية، بما في ذلك تعليمات العمل والعقوبات والترقيات والمزايا وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".
ومع ذلك، قد لا تكون هذه القواعد إلزامية بالنسبة للكيانات التي تضم أقل من 50 موظفًا. ومع ذلك، يجب أن يكون لدى أي كيان يضم أكثر من 50 موظفًا لوائح عمل داخلية أو سياسة موارد بشرية خاصة به.
بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، قد يطلب منك صاحب العمل تقديم خطة إجازة سنوية، حيث قد تكون لصاحب العمل سلطة تحديد تواريخ إجازتك السنوية، وقد يختار القيام بذلك على أساس التناوب لتلبية احتياجات العمل وضمان سير العمليات بسلاسة.
علاوة على ذلك، قد تذكر سياسة الموارد البشرية الخاصة بك أيضًا إخطار صاحب العمل قبل التقدم بطلب الإجازة. ومع ذلك، يُنصح بمناقشة هذا الأمر بشكل مباشر مع صاحب العمل للاتفاق بشكل متبادل على تواريخ إجازتك السنوية.
في حين أن صاحب العمل قد يطلب منك الالتزام بالخطة، فإنه لا يجوز له إجبارك على اتباعها بشكل صارم. يمكنك اقتراح إخطار صاحب العمل قبل تقديم طلب الإجازة والعكس صحيح، مما قد يساعد في تلبية احتياجاتك ومتطلبات التشغيل لدى صاحب العمل.
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