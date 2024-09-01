حقوق المشتري عند تأخر تسليم العقار في دبي

في حالة الإخلال بأي من شروط اتفاقية البيع والشراء، يجوز للطرف المتضرر الحصول على تعويض، إما على النحو المبين في اتفاقية البيع والشراء أو على النحو الذي يقرره القاضي في المحكمة المختصة في دبي. وذلك وفقاً للمادة 295 من قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أن "التعويض عبارة عن مبلغ نقدي. ومع ذلك، يجوز للقاضي بناءً على طلب المتضرر، وفقاً للظروف، أن يأمر بإصلاح الضرر بإعادة الطرفين إلى حالتهما الأصلية، أو من خلال القيام، على سبيل التعويض، بأمر محدد يتعلق بالعمل الضار".