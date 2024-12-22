حقوق المستهلك في الإمارات عند شراء منتج معيب

يجب على المزود الالتزام بضمان الخدمة المقدمة لمدة معقولة، تحدد إما حسب طبيعة الخدمة أو المدة المتفق عليها مع المستهلك، أيهما أطول. وعدم الوفاء بهذا الالتزام يمنح المستهلك خيارات معينة: إما استرداد كامل المبلغ إذا لم يتم تقديم الخدمة أو لم تنجح، أو استرداد جزئي إذا استفاد جزئيًا من الخدمة، أو طلب من المزود إعادة الخدمة بشكل صحيح وفقًا للعقد وفقًا للمادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات رقم 15 لسنة 2020 والتي تنص على: