حقوق المستهلك في الإمارات عند شراء منتج معيب
السؤال: كيف تعمل ضمانات المنتجات في الإمارات العربية المتحدة؟ لقد اشتريت جهاز كمبيوتر محمولًا مؤخرًا. وقد تعطل عدة مرات. وفي كل مرة، كان البائع يصلحه ويعيده. ومع ذلك، من الواضح أن المنتج معيب ويحتاج إلى الاستبدال. كيف أجعل البائع يستبدله؟
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، عندما يبرم بائع منتج صفقة أو عقدًا مع العميل، فإنه ملزم بتزويد العميل بفاتورة تتضمن تفاصيل محددة مثل معلومات الاتصال بالبائع وتاريخ المعاملة ووصف السلعة أو الخدمة والكمية والسعر ومعلومات الضمان والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك ضمان، فيجب تقديمه إما مع الفاتورة أو بشكل منفصل. وهذا وفقًا للمادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك.
كما أنه في حالة شراء منتج خلال فترة الضمان، فإن البائع ملزم بتنفيذ شروط الضمان وتوفير قطع الغيار والصيانة اللازمة واستبدال السلع المعيبة أو استرداد قيمتها خلال فترة زمنية محددة. وهذا ما نصت عليه المادة 10 (1) من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك.
"يلتزم المورد بتنفيذ كافة الضمانات وتوفير قطع الغيار والصيانة اللازمة واستبدال السلعة أو استرداد قيمتها النقدية والالتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال المدة المحددة."
يُعرَّف مصطلح الضمان بأنه: "إقرار مكتوب أو ضمني من المزود أو ممثله بأن السلعة أو الخدمة محل الضمان خالية من العيوب أو النواقص ومطابقة للمواصفات القياسية وأنهم يلتزمون بإصلاح أي عيب أو خلل يحدث في السلعة أو إعادة تقديم الخدمة أو استبدال السلعة خلال فترة محددة". وذلك وفقاً للمادة 1 من قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الكمبيوتر المحمول تعرض لأعطال متعددة لم تكن نتيجة لتصرفك، فمن المفترض أن المنتج معيب. في حالة اكتشاف عطل في المنتج، يتعين على المورد إصلاحه أو استبداله. وهذا منصوص عليه بموجب المادة 12 من قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
"في حالة اكتشاف عطل في السلعة أو الخدمة، يلتزم المزود بإصلاحها أو استبدالها أو إعادة السلعة واسترداد ثمنها، أو إعادة أداء الخدمة دون مقابل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
يُعرَّف مصطلح العطل بأنه "كل ما يؤثر على السلعة بعد إنتاجها أو الخدمة بعد تقديمها، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها، بشرط ألا يكون العطل ناشئاً عن فعل المستهلك". وهذا ما نصت عليه المادة 1 من قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يجب على المزود الالتزام بضمان الخدمة المقدمة لمدة معقولة، تحدد إما حسب طبيعة الخدمة أو المدة المتفق عليها مع المستهلك، أيهما أطول. وعدم الوفاء بهذا الالتزام يمنح المستهلك خيارات معينة: إما استرداد كامل المبلغ إذا لم يتم تقديم الخدمة أو لم تنجح، أو استرداد جزئي إذا استفاد جزئيًا من الخدمة، أو طلب من المزود إعادة الخدمة بشكل صحيح وفقًا للعقد وفقًا للمادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات رقم 15 لسنة 2020 والتي تنص على:
1. يلتزم المزود بضمان الخدمة المقدمة للمستهلك لمدة معقولة تتناسب مع طبيعة الخدمة أو المدة المتفق عليها مع المستهلك أيهما أطول، وفي حالة إخفاق المزود في الوفاء بهذا الالتزام يحق للمستهلك الاختيار من بين الخيارات التالية:
أ. استرداد كامل الثمن في حالة عدم تنفيذ الخدمة أو عدم القدرة على تنفيذها؛
ب. استرداد جزء من الثمن بقدر الاستفادة من الخدمة أو مقابل ما يعوض عن عدم تقديم الخدمة؛ أو
ج. إعادة أداء الخدمة من قبل مقدم الخدمة بالطريقة الصحيحة وبالصيغة المتفق عليها.
بناءً على الأحكام المذكورة أعلاه، يمكنك التوجه إلى البائع والإبلاغ عن وجود عيب في الكمبيوتر المحمول الذي اشتريته من البائع. إذا رفض البائع استبدال الكمبيوتر المحمول أو استرداد المبلغ، فيمكنك في البداية تقديم شكوى إلى قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تقيم فيها أو التي اشتريت منها الكمبيوتر المحمول.
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية، يمكنك تسجيل قضية ضد البائع في المحكمة المختصة في الإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بالتعويض المالي المناسب. من المستحسن أن تحتفظ بجميع سجلات الإصلاحات والاتصالات مع البائع كدليل لدعم قضيتك.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة الخليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي .