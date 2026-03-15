حقوقك القانونية في الإمارات عند تعذر العودة من الإجازة بسبب الأزمات الإقليمية

السؤال: إذا ذهبت في إجازة وعلقْتُ في الخارج وسط التصعيد الإقليمي الحالي، هل يحق لصاحب العمل فصلي؟ وهل هناك نص قانوني يسمح لي بالمطالبة بالعمل عن بُعد رغم أن مؤسستي لا توفر هذا الخيار؟ وما هي حقوقي القانونية؟
الإجابة: وفقاً لاستفساراتك، تنطبق أحكام قانون العمل الإماراتي والقرارات الوزارية اللاحقة.
في دولة الإمارات، إذا لم يعد الموظف إلى عمله بعد انتهاء إجازته دون سبب مشروع، فلا يلتزم صاحب العمل بدفع راتبه عن أيام الغياب. وذلك وفقاً للمادة (34) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على:"لا يستحق العامل أجراً عن فترة غيابه بعد انتهاء إجازته إذا لم يباشر عمله مباشرة دون سبب مشروع."
يحدد قانون العمل الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل الموظف دون إنذار. وتنص المادة (44) على أنه يجوز ذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب معه، وأن يكون قرار الفصل مسبباً ومكتوباً.
وتحديداً، تنص الفقرة (8) من المادة (44) على أن الفصل بدون إنذار يكون جائزاً:
"إذا انقطع العامل عن العمل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من (20) يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من (7) أيام متتالية."
إذا كان الموظف عالقاً في الخارج بسبب ظروف استثنائية (مثل التطورات الجيوسياسية، قيود السفر، أو تعليق الرحلات الجوية)، فقد تُعتبر هذه الظروف سبباً مشروعاً للغياب. وفي هذه الحالة، يمكن للموظف الطعن في قرار الفصل إذا أثبت أن غيابه كان خارجاً عن إرادته وأنه قام بإبلاغ صاحب العمل بشكل صحيح.
قانوناً: يصمت قانون العمل عن "حق" الموظف في فرض العمل عن بُعد إذا لم تكن المنشأة تطبق هذه السياسة.
التعاميم الحكومية: في الظروف الطارئة، قد تصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين تعاميم أو توجيهات بشأن العمل عن بُعد، والتي تصبح ملزمة لأصحاب العمل.
الحل العملي: إذا كانت طبيعة الوظيفة تسمح بالعمل عن بُعد، يمكن للموظف طلب ذلك كترتيب مؤقت.
إذا وجدت نفسك عالقاً في الخارج، يُنصح بالآتي:
إخطار صاحب العمل فوراً بالوضع الحالي.
تقديم الأدلة الداعمة: مثل منشورات هيئات الطيران، أو إشعارات إلغاء الرحلات، أو التحذيرات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
محاولة الوصول لاتفاق ودي بشأن ترتيبات العمل المؤقتة لتجنب انقطاع الراتب أو إنهاء الخدمة.
القانون الواجب التطبيق:
المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة Ashish Mehta & Associates. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند.
