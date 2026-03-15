حقوقك القانونية في الإمارات عند تعذر العودة من الإجازة بسبب الأزمات الإقليمية

في دولة الإمارات، إذا لم يعد الموظف إلى عمله بعد انتهاء إجازته دون سبب مشروع، فلا يلتزم صاحب العمل بدفع راتبه عن أيام الغياب. وذلك وفقاً للمادة (34) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على:"لا يستحق العامل أجراً عن فترة غيابه بعد انتهاء إجازته إذا لم يباشر عمله مباشرة دون سبب مشروع."