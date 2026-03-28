حبس خليجي لمدة عام في دبي لمخالفته برنامج إعادة التأهيل من المخدرات

حُكم على مواطن خليجي يبلغ من العمر 32 عاماً (يُرمز له بالأحرف هـ. م.) بالسجن لمدة عام واحد، وذلك لمخالفته قواعد فحص العقاقير الطبية في دبي، وإخفاقه في الاستفادة من الفرصة القانونية المتاحة لإعادة التأهيل.
كان من المفترض أن يخضع (هـ. م.) لفحوصات دورية للكشف عن المخدرات ضمن برنامج إعادة التأهيل التابع لشرطة دبي، وهو برنامج مُصمم لمساعدة السكان على التغلب على تعاطي المواد المخدرة مع بقائهم تحت الإشراف القانوني. ومع ذلك، لم يمتثل المتهم للقواعد، وتبيّن لاحقاً استمراره في تعاطي المخدرات.
أُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي رفعتها بدورها إلى محكمة الجنح. وخلال المحاكمة، قدمت الشرطة أدلة تثبت قيام (هـ. م.) بشراء مواد مخدرة وتحويل مبالغ مالية إلى تاجر معروف. وأكد المحققون أن هذه المعاملات كانت متعمدة، مما يشكل انتهاكاً لأنظمة مكافحة المخدرات والقوانين المالية على حد سواء.
بعد مراجعة الأدلة، قضت المحكمة بحبس (هـ. م.) لمدة عام واحد. بالإضافة إلى ذلك، تم منعه لمدة عامين من تحويل أو إيداع الأموال للغير، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء. وأي استثناء من هذا الحظر يتطلب موافقة مسبقة من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ ويهدف هذا الإجراء إلى منع إساءة استخدام القنوات المالية في الأنشطة غير القانونية.
أكد خبراء قانونيون أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام ببرامج إعادة التأهيل. فالسلطات في دبي توفر فرصاً منظمة لمن يعانون من الإدمان، لكن عدم الامتثال قد يؤدي إلى عقوبات مشددة تشمل الحبس والقيود المالية.
يوجه حكم المحكمة رسالة واضحة للجمهور: ضرورة الاستفادة من برامج إعادة التأهيل والامتثال للإجراءات القانونية، وإلا واجه المخالف عواقب وخيمة. وتؤكد السلطات أن القوانين وُضعت لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الأنظمة المالية في دولة الإمارات.
تظهر هذه القضية أن "الفرصة الثانية" متاحة بموجب القانون، ولكنها مخصصة فقط لمن لديهم الاستعداد لاتباع القواعد، بينما يؤدي تجاهل هذه الفرص إلى تداعيات خطيرة كما حدث في حالة (هـ. م.).