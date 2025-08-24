"تمييز أبوظبي" تحكم لموظف بـ 1.54 مليون درهم رواتب متأخرة

قضت محكمة التمييز في أبوظبي لصالح موظف، بإلزام الشركة التي كان يعمل لديها بعقد لمدة ثلاث سنوات بدفع مبلغ يزيد عن 1.54 مليون درهم.

بدأت الإجراءات القانونية عندما رفع موظف دعوى عمالية في أبوظبي ضد صاحب العمل، مطالباً برواتب غير مدفوعة تقدر بنحو مليون و595 ألف درهم، وبدل إجازة سنوية بقيمة 130 ألف درهم.

وقال الموظف في دعواه إنه عمل لدى الشركة بموجب عقد مؤرخ 26/12/2022 براتب أساسي 55 ألف درهم وراتب إجمالي 75 ألف درهم (راتب أساسي + 20 ألف درهم بدلات).