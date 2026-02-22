تمويل العقارات بدبي: أين تنتهي وعود الإعلانات ويبدأ القانون

سؤال: لقد رأيت إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي تمويلًا بنسبة 100% للعقارات في دبي. هل هذا قانوني هنا؟ يرجى تقديم المشورة بشأن المتطلبات المالية قبل شراء عقار في دبي.

إجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، عند شراء عقار عن طريق التمويل العقاري، تنص لوائح المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) على أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تضمن مساهمة دنيا من المشتري.

تنص المادة 3 من لوائح المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن قروض الرهن العقاري (الإشعار رقم 226/2013) على ما يلي:

“الحد الأقصى لنسب القرض إلى القيمة (LTV) هو كما يلي:

أ. مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة

• المنزل الأول/الشاغل المالك

يمكن لكل مقترض المطالبة بعقار واحد فقط ضمن هذه الفئة.

أ. قيمة العقار أقل من أو تساوي 5 ملايين درهم – بحد أقصى 85 بالمائة من قيمة العقار.

ب. قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم – بحد أقصى 75 بالمائة من قيمة العقار.

• المنزل الثاني وما يليه أو العقار الاستثماري – 65 بالمائة من قيمة العقار، بغض النظر عن القيمة.

ب. الوافدون

• المنزل الأول/الشاغل المالك

يمكن لكل مقترض المطالبة بعقار واحد فقط ضمن هذه الفئة.

أ. قيمة العقار أقل من 5 ملايين درهم – بحد أقصى 80 بالمائة من قيمة العقار.

ب. قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم – بحد أقصى 70 بالمائة من قيمة العقار.

• المنزل الثاني وما يليه أو العقار الاستثماري

60 بالمائة من قيمة العقار، بغض النظر عن القيمة.

ج. جميع الفئات - العقارات المشتراة على الخارطة

نظرًا للطبيعة طويلة الأجل لعملية التطوير وارتفاع مستوى المخاطر المتعلقة بالانتهاء، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة (LTV) للرهون العقارية على العقارات التي يتم شراؤها على الخارطة هو 50 بالمائة بغض النظر عن الغرض أو القيمة أو فئة المشتري. ”.

لذلك، قد لا يكون عرض “المطالبة بتمويل 100 بالمائة للعقارات” مسموحًا به قانونًا عند التمويل من خلال رهن عقاري بنكي، حيث إن مساهمة المشتري’s إلزامية بموجب قواعد البنك المركزي.

ومع ذلك، قد يكون ذلك مسموحًا به إذا قدم مطور عقاري خطة دفع للمشترين المحتملين، حيث يدفع المشتري الأقساط مباشرة للمطور دون رهن عقاري.

تطبق خطط التمويل من المطورين أو خطط الدفع الميسرة هذه عادةً على مبيعات العقارات على الخارطة ولا تعتبر قروضًا بنكية وقد تقع خارج نطاق لوائح الرهن العقاري المذكورة أعلاه للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك، من المهم فهم جدول الدفع وشروط التسليم بشكل كامل وما إذا كانت هناك أي رسوم تمويل خفية يفرضها المطور.

وفقًا للحكم المذكور أعلاه، قد يقدم مطورو العقارات تمويلًا بنسبة 100 بالمائة، ولكن يجب على المشترين المحتملين توخي العناية الواجبة.