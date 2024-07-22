تمديد الإجازة ..حقوق الموظف وصلاحيات صاحب العمل
السؤال: لقد سافرت في إجازة إلى بلدي ومن المفترض أن أعود إلى مكان عملي في دبي في 29 يوليو. ومع ذلك، فأنا في حاجة ماسة إلى تمديد إجازتي بسبب بعض الالتزامات العائلية، ويرفض مديري في العمل الموافقة على التمديد، إذا كان لدي ما يكفي من الإجازة المتبقية، فهل يمكنه رفض طلب التمديد الخاص بي؟ هل يحق له فصلي إذا قمت بتمديد إجازتي دون موافقته؟
الإجابة: في دولة الإمارات ، عند إكمال أكثر من سنة واحدة من الخدمة، يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية مدتها 30 يوماً فقط سنوياً لكل سنة لاحقة. وذلك بموجب المادة (29) (1) (أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل.
"المادة (29)
1. مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة من المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:
أ. ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة.
بالإضافة إلى ذلك، يحق لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية لموظفيه بالتناوب بناءً على متطلبات العمل وبحسب تقدير صاحب العمل، وذلك وفقاً للمادة (29) (4) من قانون العمل الإماراتي التي تنص على:
"يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن شهر."
بالإضافة إلى ذلك، فإن الموظف الذي لا يعود مباشرة إلى العمل بعد فترة الإجازة المعتمدة دون سبب مشروع لا يستحق الراتب خلال تلك الفترة. وذلك وفقاً للمادة 34 من قانون العمل. ونص المادة المذكورة كالتالي:
"المادة (34)
الغياب بعد انتهاء الإجازة:
"لا يستحق العامل الذي لا يعود مباشرة إلى عمله دون سبب مشروع عقب انتهاء إجازته، أجره عن مدة الغياب التالية لانتهاء الإجازة."
علاوة على ذلك، يجوز لصاحب العمل إنهاء عمل الموظف دون إشعار في حالة غيابه دون سبب وجيه لمدة 7 (سبعة) أيام متواصلة أو 20 (عشرين) يوماً غير متواصلة في السنة.
وذلك وفقاً للمادة 44 (8) من قانون العمل الإماراتي، التي تنص على أنه "لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل كتابياً ومسبباً، ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل في أي من الحالات التالية:
- تغيب العامل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل لأكثر من (20) عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من (7) سبعة أيام متتالية.
لذلك، فإن الموافقة على تمديد إجازتك تقع ضمن اختصاص صاحب العمل. ويجوز له رفض طلبك بالتمديد إذا كان لديه سبب وجيه، حيث إنه وافق بالفعل على الإجازة السنوية المنصوص عليها والتي يحق لك الحصول عليها. ومع ذلك، إذا كان لديك سبب حقيقي يجعلك مضطراً للبقاء في بلدك وتمديد الإجازة، فيجوز لك تقديم أدلة مستندية صالحة (إن وجدت) إلى صاحب العمل وإقناعه بتمديد إجازتك السنوية.
إذا قمت بتمديد إجازتك السنوية دون موافقة صاحب العمل، فقد تواجه عواقب مثل فقدان راتبك وقد يؤدي ذلك إلى إنهاء عملك.
ومع ذلك، في حالة إنهاء عملك، يمكنك الطعن في الإنهاء إذا كانت لديك أسباب ومستندات تبرر الحاجة إلى تمديد إجازتك السنوية دون موافقة صاحب العمل.
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