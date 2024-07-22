تمديد الإجازة ..حقوق الموظف وصلاحيات صاحب العمل

السؤال: لقد سافرت في إجازة إلى بلدي ومن المفترض أن أعود إلى مكان عملي في دبي في 29 يوليو. ومع ذلك، فأنا في حاجة ماسة إلى تمديد إجازتي بسبب بعض الالتزامات العائلية، ويرفض مديري في العمل الموافقة على التمديد، إذا كان لدي ما يكفي من الإجازة المتبقية، فهل يمكنه رفض طلب التمديد الخاص بي؟ هل يحق له فصلي إذا قمت بتمديد إجازتي دون موافقته؟