تكاليف وشروط تأمين السيارات في القانون الإماراتي
السؤال: أحتاج إلى تجديد تأمين سيارتي. أحصل على عروض أسعار مختلفة بشكل كبير لتغطية مماثلة. هل هناك أي قواعد أو لوائح تحكم مقدار القسط الذي يمكن أن يفرضه شركات التأمين؟ يرجى النصيحة.
الإجابة: بموجب قانون الإمارات، هناك بعض البنود والشروط الإلزامية التي يجب أن يغطيها بوليصة تأمين المركبات في البلاد.
تشمل الشروط العامة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر
التزامات شركة التأمين – مثل التعويض عن التأمين، إصلاح المركبة، استبدال المركبة إلخ.
التزامات المؤمن عليه – مثل دفع القسط، الاحتياطات الواجب اتخاذها، الملكية، إلخ.
الاستثناءات – مثل الخسائر غير المباشرة، الأضرار الناجمة عن الحمولة الزائدة، السائق الذي لا يحمل رخصة، إذا وقع الحادث خارج النطاق الجغرافي المحدد في البوليصة
الرجوع ضد المؤمن عليه
بنود إنهاء البوليصة إلخ.
يأتي هذا ضمن أحكام بوليصة التأمين الموحدة للمركبات ضد الخسارة والأضرار الصادرة بموجب لائحة بوليصات التأمين الموحدة للمركبات وفقًا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لعام 2016 وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لعام 2016 بشأن إصدار لائحة تعريفة التأمين على المركبات تكون قابلة للتطبيق.
علاوة على ذلك، يمكن لشركة التأمين والمؤمن عليه الاتفاق على أقساط إضافية ضمن نطاق وشروط البوليصة.
هذا وفقًا للبند رقم 5 من الفصل الأول: الالتزامات العامة للائحة بوليصة التأمين الموحدة للمركبات في الإمارات، الذي ينص على أنه “يمكن للشركة والمؤمن عليه الاتفاق، باستخدام ملحقات مقابل قسط إضافي وضمن نطاق الشروط والأحكام الواردة هنا، على أن تؤمن الشركة ضد الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه البوليصة، على وجه الخصوص:
التأمين ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات المؤمن عليه أو سائق المركبة في وقت الحادث أو الممتلكات التي يحتفظون بها في عهدتهم أو تحت حراستهم أو حيازتهم بموجب ملحق لهذه الوثيقة أو وثيقة منفصلة.
تغطية الأضرار أو المخاطر التي تحدث خارج الطرق.
لذلك، يجب على وثائق تأمين المركبات في الإمارات العربية المتحدة الالتزام بأحكام اللائحة المذكورة أعلاه، وأي بنود وفوائد إضافية تعتمد على وثيقة التأمين المقدمة من شركة التأمين.
ينص القرار رقم 30 لعام 2016 بشأن تعريفة وثيقة تأمين المركبات ضد الخسارة والأضرار والمسؤولية تجاه الغير على حد أقصى للقسط بنسبة خمسة في المائة للمركبات الصالون وسبعة في المائة للمركبات ذات الدفع الرباعي لوثيقة مدتها 13 شهرًا.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى الرأي القانوني، الخليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.