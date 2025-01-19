تقديم شكوى بشأن الضوضاء في أبوظبي
السؤال: أنا مقيم في أبوظبي وأعيش في سكن مستأجر، وهناك مبنى قيد الإنشاء بالقرب من منزلي، وفي الآونة الأخيرة لاحظت أصوات بناء عالية جدًا صادرة من المبنى، حتى في وقت متأخر من الليل، هل هذا قانوني؟ وكيف يمكنني تقديم شكوى؟
الجواب: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على أي شخص يعمل في مجال الإنتاج أو الخدمات أو أي أنشطة تتطلب آلات أو معدات أو أجهزة تحذير أو مكبرات صوت التأكد من أن مستويات الضوضاء لا تتجاوز الحدود المسموح بها.
وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها.
وبموجب المادة (54) يجب على جميع الجهات والأفراد الذين يقومون بأعمال الإنتاج أو الخدمة أو غيرها من الأنشطة وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وأجهزة الإنذار ومكبرات الصوت عدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء، وتبين اللائحة التنفيذية الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء ومدة التعرض لها.
ينص قرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي رقم (2) لسنة 2024 بشأن نظام جودة الهواء في إمارة أبوظبي على ضرورة حصول الجهات المسجلة في أبوظبي على ترخيص بيئي من هيئة البيئة – أبوظبي والالتزام بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالضوضاء وتلوث الهواء، وذلك وفقاً للمادة 3 من قرار أبوظبي رقم 2 لسنة 2024، والتي تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع المشاريع/المنشآت العاملة في الإمارة والتي يتطلب عملها الحصول على ترخيص بيئي من هيئة حماية الهواء".
علاوة على ذلك، نشرت بلدية أبوظبي أيضًا المبادئ التوجيهية لتطوير خطة الصحة والسلامة والبيئة لقطاع البناء والإنشاءات حيث تنص على أن خطة الصحة والسلامة والبيئة يجب أن تتضمن أيضًا تدابير للسيطرة على الضوضاء.
كما تنص المادة 7 (1) و (2) من قرار أبوظبي رقم 2 لسنة 2024 على ما يلي:
"1. تقوم الهيئة بمراقبة وتقييم مستويات الضوضاء بشكل دوري من خلال شبكات المراقبة الخاصة بها.
2. على الجهات المعنية في الإمارة كل فيما يخصه، بالتنسيق مع الهيئة، اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها للضوضاء.
كما تنص المادة 7 (3) و (4) من قرار أبوظبي رقم 2 لسنة 2024 على أنه لأغراض البناء يجب ألا يتجاوز حد الضوضاء الحد الأقصى المسموح به، ولا يجوز القيام بأعمال البناء أو التشغيل في المناطق السكنية بعد الوقت المسموح به من قبل السلطات.
"3. يلتزم المالك عند مزاولة الأنشطة الصناعية أو الخدمية أو الإنشائية أو غيرها بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها للضوضاء وفقاً لنوع استخدام الأرض الذي يمارس نشاطه عليه والمناطق المتأثرة.
4- يحظر القيام بأعمال البناء أو التشغيل في المناطق السكنية وغيرها خلال أوقات محددة تحددها الهيئة والجهات المعنية.
يمكنك تقديم شكوى عبر موقع الخدمات الإلكترونية الرسمي لبلدية أبوظبي www.tamm.abudhabi، كما يمكنك اختيار تسجيل شكواك عبر رقم خدمة "تم" 800555 أو عبر برنامج المحادثة الآلي الخاص بالموقع الإلكتروني بالضغط على أيقونة برنامج المحادثة الآلي "تم".
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.