تقديم شكوى بشأن الضوضاء في أبوظبي

الجواب: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على أي شخص يعمل في مجال الإنتاج أو الخدمات أو أي أنشطة تتطلب آلات أو معدات أو أجهزة تحذير أو مكبرات صوت التأكد من أن مستويات الضوضاء لا تتجاوز الحدود المسموح بها.