تعويض المديرين في الإمارات عن العمل خلال العطلات الرسمية
السؤال: أشغل منصباً إدارياً في إحدى الشركات في دبي. وكان عليّ العمل خلال عطلة اليوم الوطني. أعلم أنني قد لا أكون مؤهلاً للحصول على إجازة تعويضية، ولكن هل هناك أي شيء يمكنني الحصول عليه مقابل العمل خلال العطلة الرسمية؟
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للموظف الحصول على عطلات رسمية في التواريخ التي تعلنها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك وفقًا للمادة 28 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والتي تنص على أن "يحق للموظف الحصول على إجازة رسمية بأجر كامل في أيام العطل الرسمية التي يحددها قرار من مجلس الوزراء".
إذا وظف صاحب العمل موظفاً للعمل خلال العطلات الرسمية، فيجب منح هذا الموظف إجازة أو إجازات تعويضية عن العمل في العطلات الرسمية أو الإجازات الرسمية بالإضافة إلى مكافأة إضافية قدرها 50% من الراتب الأساسي. وذلك وفقاً للمادة 28(2) من قانون العمل، والتي تنص على أنه "إذا استدعت ظروف العمل تشغيل الموظف في أيام العطلات الرسمية، فيجب تعويض الموظف بيوم راحة بديل عن كل يوم عمل أو دفع راتبه عن أيام العمل العادية بالإضافة إلى مكافأة لا تقل عن (50%) خمسين في المائة من راتبه الأساسي عن ذلك اليوم".
بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، قد يحق لك الحصول على إجازة تعويضية أو راتب إضافي للعمل في أيام العطلات الرسمية حتى لو كنت في منصب إداري لدى صاحب العمل. يمكنك الاتصال بصاحب العمل لمناقشة مخاوفك وطلب منحك إجازة تعويضية أو راتب إضافي للعمل في أيام العطلات الرسمية التي انتهت مؤخرًا بمناسبة اليوم الوطني، حيث أن هذا هو حقك كموظف في دولة الإمارات العربية المتحدة. في حالة عدم وجود تسوية ودية بينك وبين صاحب العمل، يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على مزيد من المساعدة في هذا الأمر.
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