تعويض المديرين في الإمارات عن العمل خلال العطلات الرسمية

إذا وظف صاحب العمل موظفاً للعمل خلال العطلات الرسمية، فيجب منح هذا الموظف إجازة أو إجازات تعويضية عن العمل في العطلات الرسمية أو الإجازات الرسمية بالإضافة إلى مكافأة إضافية قدرها 50% من الراتب الأساسي. وذلك وفقاً للمادة 28(2) من قانون العمل، والتي تنص على أنه "إذا استدعت ظروف العمل تشغيل الموظف في أيام العطلات الرسمية، فيجب تعويض الموظف بيوم راحة بديل عن كل يوم عمل أو دفع راتبه عن أيام العمل العادية بالإضافة إلى مكافأة لا تقل عن (50%) خمسين في المائة من راتبه الأساسي عن ذلك اليوم".