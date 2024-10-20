"تعليق" تأشيرة العائلة عند الانتقال إلى وظيفة جديدة

بعد ذلك، يجب على صاحب العمل إلغاء تأشيرة إقامتك في الإمارات العربية المتحدة. بصفتك الراعي لتأشيرات إقامة أفراد عائلتك في الإمارات العربية المتحدة، لديك خيار تعليق تأشيراتهم أثناء انتقالك إلى تأشيرة عمل جديدة. تتيح لك خدمة تعليق التأشيرة هذه الاحتفاظ بتأشيرات أفراد عائلتك نشطة لمدة تصل إلى 60 يومًا. إذا كنت تفضل عدم إلغاء التأشيرات، فيمكنك إبلاغ السلطات بنيتك تعليقها حتى تحصل على تأشيرة عمل جديدة.