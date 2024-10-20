"تعليق" تأشيرة العائلة عند الانتقال إلى وظيفة جديدة
السؤال: أعمل في دبي منذ خمس سنوات، وأفراد عائلتي تحت كفالتي. إذا قبلت وظيفة في أبو ظبي وانتقلت إليها، فهل يتعين علي تغيير تأشيرة عائلتي على الفور؟ أم يمكنني استخدام خيار "تعليق التأشيرة" حتى أستقر في أبو ظبي؟
الإجابة: عند إنهاء العمل من قبل صاحب العمل أو الاستقالة من العمل، يجب على صاحب العمل إلغاء تصريح العمل الخاص بك بعد توقيعك على وثيقة إلغاء تصريح العمل. وهذا وفقًا للمادة 7 (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على ما يلي،
"إجراءات إلغاء تصاريح العمل:"
أ. تقديم طلب إلغاء تصريح العمل عبر القنوات التي تحددها الوزارة.
ب. استكمال البيانات والمرفقات المطلوبة.
ج. سداد الغرامات المترتبة على تأخير إصدار أو عدم تجديد تصاريح العمل إن وجدت.
د. إقرار من المنشأة بأن العامل قد حصل على مستحقاته.
هـ. أية شروط أخرى تحدد بقرار من الوزير أو من يفوضه.
بعد ذلك، يجب على صاحب العمل إلغاء تأشيرة إقامتك في الإمارات العربية المتحدة. بصفتك الراعي لتأشيرات إقامة أفراد عائلتك في الإمارات العربية المتحدة، لديك خيار تعليق تأشيراتهم أثناء انتقالك إلى تأشيرة عمل جديدة. تتيح لك خدمة تعليق التأشيرة هذه الاحتفاظ بتأشيرات أفراد عائلتك نشطة لمدة تصل إلى 60 يومًا. إذا كنت تفضل عدم إلغاء التأشيرات، فيمكنك إبلاغ السلطات بنيتك تعليقها حتى تحصل على تأشيرة عمل جديدة.
لبدء العملية المذكورة أعلاه، يمكنك زيارة أحد مراكز "آمر"
يمكنك أيضًا التوجه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ حيث أن تأشيرتك الحالية صادرة من دبي وستكون تأشيرة عملك الجديدة من أبو ظبي.
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