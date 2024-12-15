تضمين مكافأة نهاية الخدمة في عقد عمل الموظف الوافد

علاوة على ذلك، تنص المادة 8 من قانون العمل مقروءة مع المادة 10 (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، على المعلومات العامة التي يمكن تضمينها في عقد العمل والتي تنص على ما يلي: