تضمين مكافأة نهاية الخدمة في عقد عمل الموظف الوافد
السؤال: عُرض عليّ منصب رفيع المستوى في شركة مقرها دبي وأخطط للانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة. هل يمكنني العمل في إطار حزمة تعويض نهاية الخدمة في عقدي والتي ستسمح لي بالحصول على مبلغ من المال إذا فقدت وظيفتي؟ كيف يتم ذلك؟ يرجى تقديم المشورة.
الجواب: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للموظف الوافد الذي أكمل سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في نهاية خدمته لدى صاحب العمل.
يتم احتساب المبلغ المستحق للموظف عن مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي، وذلك وفقاً للمادة 51 (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، والتي تنص على مكافأة نهاية الخدمة.
"يستحق العامل الأجنبي الدائم الذي أمضى سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب على أساس الراتب الأساسي وفقاً لما يلي:"
أ. راتب قدره (21) واحد وعشرون يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة؛
ب. راتب (30) ثلاثين يوماً عن كل سنة تزيد على هذه المدة.
علاوة على ذلك، تنص المادة 8 من قانون العمل مقروءة مع المادة 10 (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، على المعلومات العامة التي يمكن تضمينها في عقد العمل والتي تنص على ما يلي:
"يجب أن يتضمن عقد العمل اسم وعنوان صاحب العمل، واسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده، وما يثبت هويته ومؤهله والوظيفة أو المهنة وتاريخ مباشرته للعمل ومكان العمل وساعات العمل وأيام الراحة وفترة الاختبار إن وجدت ومدة العقد والأجر المتفق عليه شاملاً المزايا والبدلات ومستحقات الإجازات السنوية وفترة الإشعار وإجراءات إنهاء عقد العمل وأية بيانات أخرى تحددها الوزارة بهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين".
وبناءً على الحكم القانوني المذكور أعلاه، فإنه ليس من الإلزامي تضمين مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بك في عقد العمل الموقع بينك وبين صاحب العمل المحتمل، حيث أن أحكام قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء اللاحقة بشأن قانون العمل ستحمي مصالحك كموظف فيما يتعلق بجميع حقوقك الوظيفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مستحقات نهاية الخدمة.
لذلك، أثناء توقيع عقد عمل مع صاحب العمل المحتمل، من المهم التحقق من راتبك الأساسي حيث يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بك على أساسه.
ومع ذلك، فيما يتعلق بإدراج حزمة مكافأة نهاية الخدمة في عقد العمل الخاص بك، فقد تتفق أنت وصاحب العمل المحتمل على إضافتها.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة الخليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي .