تسوية 580 قضية ميراث بدبي بقيمة 4 مليارات درهم

وقامت محكمة الميراث في دبي، التي أنشئت في سبتمبر 2022، بتسوية إجمالي 580 قضية، منها 512 عقاراً للمسلمين، و38 عقاراً لغير المسلمين، و30 عقاراً خاصاً. وبلغت قيمة قضايا الميراث هذه 4,115,917,861 درهماً.

وبحسب محاكم دبي، فإن نسبة نجاح تسويات الميراث وصلت إلى 92.6%، متجاوزة النسبة المستهدفة البالغة 90%. وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء العالي يسلط الضوء على الكفاءة والنجاح في إدارة توزيع الأصول وفق الوصايا القانونية والإيرادات الشخصية.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع الممتلكات والأصول بناء على وصية المتوفى، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد 19 ملفًا آخر لترتيب الميراث الخاص.