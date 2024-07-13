تسوية 580 قضية ميراث بدبي بقيمة 4 مليارات درهم
تمت تسوية قضايا الميراث التي تزيد قيمتها عن 4 مليارات درهم من قبل المحكمة الخاصة للميراث في دبي العام الماضي، وفقًا للتقرير السنوي لمحاكم دبي لعام 2023 الذي صدر مؤخراً.
وقامت محكمة الميراث في دبي، التي أنشئت في سبتمبر 2022، بتسوية إجمالي 580 قضية، منها 512 عقاراً للمسلمين، و38 عقاراً لغير المسلمين، و30 عقاراً خاصاً. وبلغت قيمة قضايا الميراث هذه 4,115,917,861 درهماً.
وبحسب محاكم دبي، فإن نسبة نجاح تسويات الميراث وصلت إلى 92.6%، متجاوزة النسبة المستهدفة البالغة 90%. وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء العالي يسلط الضوء على الكفاءة والنجاح في إدارة توزيع الأصول وفق الوصايا القانونية والإيرادات الشخصية.
كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع الممتلكات والأصول بناء على وصية المتوفى، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد 19 ملفًا آخر لترتيب الميراث الخاص.
عملية قانونية حاسمة
وتعد تسوية الميراث عملية قانونية حاسمة لضمان التوزيع العادل للأصول على أساس المبادئ القانونية والشريعة الإسلامية.
وبحسب التقرير، فإن «السلطات المعنية في دبي تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات لتحسين الكفاءة والدقة في إدارة العمليات، بما يسهم في تسويات ناجحة وعادلة تلبي احتياجات الأفراد والأسر».
وبلغ متوسط المدة من تاريخ تسجيل القضية إلى صدور الحكم 81 يوماً، في حين بلغ متوسط المدة من تاريخ الجلسة الأولى إلى صدور الحكم 52 يوماً. وكان متوسط وقت الانتظار للجلسة الأولى 28 يومًا.
تطبيق ذكي
وكشف التقرير أيضًا أن محاكم دبي شهدت في عام 2023 زيادة في استخدام التطبيقات الذكية للتعامل مع مختلف القضايا، حيث تم تقديم ما مجموعه 872.414 طلبًا عبر الإنترنت عبر المحاكم، وقد عالجت محكمة الاستئناف 32005 طلبات ذكية، فيما عالجت المحكمة التجارية الابتدائية 51,132، ونظرت المحكمة العمالية الابتدائية في 33,316 طلباً ذكياً.
شهد العام الماضي أيضًا اكتمال عدد ملحوظ من القضايا في المحاكم المدنية والجنائية على جميع المستويات الثلاثة. وفي المحاكم المدنية، فصلت المحكمة الابتدائية في 36468 قضية، وأنجزت محكمة الاستئناف 13483 قضية، ومحكمة التمييز 4919 قضية.
وبالمثل، في المحاكم الجنائية، أنجزت المحكمة الابتدائية 33473 قضية، وبتت محكمة الاستئناف في 10059 قضية، فيما بتت محكمة النقض في 1048 قضية.
وأشار التقرير إلى أن "هذه الأرقام تسلط الضوء على كفاءة وفعالية محاكم دبي في إدارة وإغلاق عدد كبير من القضايا، مما يضمن العدالة في الوقت المناسب لجميع المعنيين.
خدمات عقد الزواج الشرعي
وسلط التقرير الضوء على خدمة عقد الزواج التي تتيح للعملاء إجراء عقد زواج قانوني أو مدني معتمد من محاكم دبي.
ويمكّن هذا النظام الأفراد من الحصول على عقد زواج معترف به قانوناً، وكانت خدمة عقد الزواج الشرعي هي الأكثر استخداما بواقع 8895 عقدا؛ فيما تم تسجيل 249 عقد زواج مدني بإجمالي 9144 عقداً في 2023.
كما تم تسجيل إجمالي 9056 حالة إرشاد ومصالحة أسرية خلال العام الماضي، استلزمت 26412 جلسة لتقديم المشورة والتوجيه للأسر التي تتعامل مع قضايا مختلفة.
وبناءً على التقرير، تم حل 79.6% من قضايا التوجيه والمصالحة الأسرية بنجاح.