تسجيل وصية للمغتربين في الإمارات: القوانين والإجراءات

في دبي، يجوز للفرد غير المسلم تسجيل وصيته في محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي أو السفارة/القنصلية المعنية لبلده الأصلي ومقرها في الإمارات العربية المتحدة إذا تم تقديم هذه الخدمة. قد تتضمن محتويات الوصية التي سيتم تسجيلها في محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي دون حصر تفاصيل المنفذين و/أو المستفيدين من استثماراته أو ممتلكاته أو مجوهراته أو ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة أو أسهمه في الكيانات أو الحسابات المصرفية أو بيانات الاعتماد/كلمات المرور لحساباته المصرفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأمور الموجودة في الإمارات العربية المتحدة أو خارج الإمارات العربية المتحدة.