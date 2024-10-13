تسجيل وصية للمغتربين في الإمارات: القوانين والإجراءات
السؤال: أنا مهاجر مقيم في دبي ولدي أصول في الإمارات العربية المتحدة وفي بلدي الأصلي. كيف يمكنني كتابة وصية؟ من أين أبدأ؟ ما هي القوانين ذات الصلة؟
الجواب: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمقيمين غير المسلمين اختيار تطبيق قوانين بلدهم الأصلي فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث والوصايا وإثبات النسب بموجب المادة 1 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية.
"تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يلتزم أي منهم بتطبيق قانون بلده الأصلي، وذلك فيما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق والميراث والوصية وإثبات النسب، وذلك دون الإخلال بأحكام المواد (12)، (13)، (15)، (16)، و(17) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه."
علاوة على ذلك، يجوز لغير المسلم تسجيل وصيته حسب اختياره بموجب المادة 11 (1) من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أنه "يجوز للموصي أن يترك وصية بجميع أمواله في الدولة لمن يختاره وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".
كما يجوز تسجيل وصية الأفراد غير المسلمين وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن إدارة التركات وتنفيذ وصايا غير المسلمين في إمارة دبي، وذلك وفقاً للمادة 3 والمادة 6 (أ) من قانون وصايا دبي والتي تنص على ما يلي:
المادة 3 من قانون الوصايا في دبي:
"ينطبق هذا القانون على جميع وصايا وممتلكات غير المسلمين في الإمارة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي."
المادة 6 (أ) من قانون الوصايا في دبي:
"سيتم إنشاء سجل يسمى "سجل وصايا غير المسلمين" في محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي لغرض تسجيل وصايا غير المسلمين."
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 9(1) من قواعد سجل الوصايا والميراث في مركز دبي المالي العالمي على المتطلبات المتعلقة بتسجيل الوصايا لغير المسلمين. يجوز للمقيم غير المسلم في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل وصيته في مركز دبي المالي العالمي وفقًا لقواعد سجل الوصايا والميراث في مركز دبي المالي العالمي.
علاوة على ذلك، قد تتضمن وصايا مركز دبي المالي العالمي الأصول المنقولة وغير المنقولة للموصي الموجودة في أي جزء من العالم بموجب المادة 11 من قواعد مركز دبي المالي العالمي لترتيبات الوصايا، والتي تنص على أن "الوصية قد تمنح أو تتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الموجودة في أي جزء من العالم، والتي يحق للموصي الحصول عليها في وقت وفاته، سواء أصبح الموصي مستحقًا لها قبل أو بعد تسجيل وصيته، ولا تحكم الوصية الخلافة على أي ممتلكات أخرى".
في دبي، يجوز للفرد غير المسلم تسجيل وصيته في محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي أو السفارة/القنصلية المعنية لبلده الأصلي ومقرها في الإمارات العربية المتحدة إذا تم تقديم هذه الخدمة. قد تتضمن محتويات الوصية التي سيتم تسجيلها في محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي دون حصر تفاصيل المنفذين و/أو المستفيدين من استثماراته أو ممتلكاته أو مجوهراته أو ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة أو أسهمه في الكيانات أو الحسابات المصرفية أو بيانات الاعتماد/كلمات المرور لحساباته المصرفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأمور الموجودة في الإمارات العربية المتحدة أو خارج الإمارات العربية المتحدة.
بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يمكنك التفكير في تسجيل وصية لتركتك في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي بلدك الأصلي. ويمكن القيام بذلك من خلال كاتب العدل في محاكم دبي، أو مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي، أو في سفارة/قنصلية بلدك الأصلي (إذا تم توفير مثل هذا التسجيل). ومع ذلك، يمكنك طلب المشورة من مستشار قانوني مستقل لتقديم المزيد من النصائح لك.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.