تأمين المركبات في الأمطار.. ما لك وما عليك قانوناً

سؤال: متى يحق للمتضرر الاستفادة من تأمين مركبته حال تعرضها لأضرار بسبب الأمطار أو السيول؟

قال المستشار القانوني محمد الحايس إن حق المتضرر في التعويض من شركة التأمين يظل مرتبطاً بثبوت وقوع الضرر ودخوله ضمن نطاق التغطية التأمينية المنصوص عليها في الوثيقة، موضحاً أن الأصل في القانون الإماراتي هو بقاء الالتزام بالتعويض قائماً متى توافرت أسبابه القانونية والتعاقدية.

وأضاف أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي أرسى مبدأ عاماً واضحاً في هذا الشأن، إذ تنص المادة 282 على أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، بما يؤكد أن تحقق الضرر يترتب عليه ضمانه متى ثبتت علاقته بالسبب المؤدي إليه. كما نصت المادة 283 على أن التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، متى كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وهو ما ينسحب كذلك على الالتزامات التأمينية متى كان الضرر ناشئاً عن خطر مؤمن منه.

وأوضح الحايس أن التعويض في حالات تضرر المركبات بسبب الأمطار أو السيول يتحدد أولاً وفقاً لشروط وثيقة التأمين، فإذا كانت الوثيقة تشمل الأضرار الشاملة أو الكوارث الطبيعية، فإن شركة التأمين تلتزم بالنظر في المطالبة وفق أحكام الوثيقة ونطاق التغطية المقرر فيها.

وأشار إلى أن عقد التأمين، كغيره من العقود، يخضع لمبدأ حسن النية في التنفيذ، وهو ما أكدته المادة 246 من قانون المعاملات المدنية، التي توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية. ومن ثم، فإن الالتزامات الناشئة عن وثيقة التأمين يجب أن تُفسر وتُنفذ في إطارها القانوني والتعاقدي السليم، دون توسع غير مبرر في تفسير الاستثناءات.