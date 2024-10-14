تأشيرة الزيارة والعمل في الإمارات: القوانين والقيود

علاوة على ذلك، لا يجوز للوافد مزاولة أي عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحصول على تصريح عمل ساري المفعول وتأشيرة إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يتماشى مع المادة 5 (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والتي تنص على أن "الأجنبي (كل من لا يحمل جنسية الدولة) ملزم بعدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة".