تأشيرة الزيارة والعمل في الإمارات: القوانين والقيود
السؤال: أنا موجود في الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة. وقد عرضت عليّ مؤخراً وظيفة في شركة، وسألني مديري عما إذا كنت على استعداد لبدء العمل بينما تقوم الشركة بتجهيز طلب تصريح العمل/التأشيرة. هل يُسمح لي بالعمل بعد قبول عرض العمل ولكن قبل معالجة تصريحي/تأشيرتي؟
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يجوز لصاحب العمل توظيف فرد دون تصريح عمل ساري المفعول بموجب المادة 6 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على: "لا يجوز ممارسة العمل في الدولة، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية".
علاوة على ذلك، لا يجوز للوافد مزاولة أي عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحصول على تصريح عمل ساري المفعول وتأشيرة إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يتماشى مع المادة 5 (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والتي تنص على أن "الأجنبي (كل من لا يحمل جنسية الدولة) ملزم بعدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة".
يجوز لصاحب العمل والموظف الاتفاق على الحصول على تصريح عمل وفقاً لنوع العمل، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتشمل أنواع تصاريح العمل على سبيل المثال لا الحصر تصاريح العمل بدوام كامل، وتصاريح العمل بدوام جزئي، وتصاريح العمل المؤقت، وتصاريح العمل الحر، وذلك وفقاً لما ورد في المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
في حال قيام صاحب العمل بتوظيف شخص بدون تصريح عمل ساري المفعول وتأشيرة إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الغرامة قد تصل إلى 100 ألف درهم. وذلك بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن علاقات العمل، والمتعلقة بتعديل المادة 60 (1) (أ) من قانون العمل.
وينص القانون المذكور على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (مائة ألف درهم) ولا تزيد على 1,000,000 درهم (مليون درهم) كل من ارتكب المخالفات المذكورة.
بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، لا يجوز لك العمل أثناء وجودك بتأشيرة زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة. وبدلاً من ذلك، يمكنك أن تطلب من صاحب العمل الجديد الحصول على تصريح عمل وتأشيرة إقامة في الإمارات العربية المتحدة تحت كفالته.
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