تأجير المستأجر للعقار من الباطن يُبطل العقد

الإجابة: لا يجوز للمستأجر تأجير العقارات المستأجرة المخصصة له من الباطن دون موافقة كتابية من المؤجر ضمن اتفاقية الإيجار في دبي، وذلك وفقاً للمادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي، والتي تنص على أنه "ما لم يتفق الطرفان في عقد الإيجار على خلاف ذلك، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الانتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن للغير إلا بموافقة المؤجِّر الخطية على ذلك".